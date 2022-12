Michelle Hunziker e Trussardi, il dolcissimo scatto che confermerebbe tutto

Michelle Hunziker e Trussardi, l’annuncio fa rimanere tutti senza parole. Ecco lo scatto social che conferma tutto. Fan increduli di fronte all’evidenza.

Novità succulente per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La conduttrice svizzera e l’imprenditore di moda beccati così. Lo scatto pubblicato su Instagram far rimanere tutti di sasso.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sorprendono tutti

La conduttrice svizzera più amata d’Italia e l’imprenditore di moda noto in tutto il mondo, hanno vissuto un amore che ha fatto sognare tanti italiani e non. Per ben 10 anni, sono stati l’una accanto all’altro mettendo al mondo anche due splendide figlie, Sole e Celeste, il loro più bel capolavoro.

Eppure, all’incirca undici mesi fa, all’inizio del nuovo anno la coppia è scoppiata. Nessuno si aspettava che il loro sentimento potesse terminare bruscamente da un momento all’altro. Ciascuno di loro ha iniziato a vivere la propria vita senza l’altro.

Tomaso si è gettato a capofitto sul lavoro mentre la bella svizzera ha intrapreso una nuova storia sentimentale con l’ex gieffino Giovanni Angiolini con il quale le cose non sono andate bene.

Poi, qualche mese fa, iniziano a circolare voci di un ritorno di fiamma tra i due ex. Finalmente sbuca fuori la verità. L’annuncio social lascia senza parole. Ecco che cosa sta succedendo tra la svizzera e l’imprenditore.

L’annuncio social lascia tutti quanti di sasso

Per settimane si è mormorato di un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Loro, beccati a trascorrere insieme diversi fine settimana, per esempio sulle Dolomiti, e poi a passeggiare tra le strade milanesi, hanno lanciato segnali che hanno fatto ben sperare i fan della coppia.

Poi il silenzio fino a qualche ora fa, quando la conduttrice svizzera insieme all’imprenditore, ha sorpreso tutti sui social. I due si sono mostrati su Instagram in un tenero scatto che non lascia più dubbi.

Nell’immagine che potete vedere tra poco, più in basso, ci sono per l’appunto la conduttrice svizzera e l’imprenditore a cena fuori in un ristorante. La descrizione che accompagna la foto però infrange i sogni di tanti sostenitori della coppia:

“Cenetta top tra ex”.

Tende a sottolineare la Hunziker. La bionda e l’ex marito specificano dunque che, seppur sono stati paparazzati insieme e anche se continuano a vedersi, non significa che l’amore sia sbocciato di nuovo.

Con queste poche parole, i due ex mettono definitivamente fine alle chiacchiere che li vedevano riuniti. Per il momento dunque nessun ritorno di fiamma tra la conduttrice e l’imprenditore che continuano però a rimanere in rapporti amichevoli e a frequentarsi anche per discutere della quotidianità delle loro bambine, Sole e Celeste, che restano ovviamente la priorità.

Per adesso, dunque il cuore di Michelle è quello di Tomaso non battono all’unisono. Lei è single e a quanto pare lui anche. Tuttavia, il fatto che continuino a vedersi e a frequentarsi è segno di grande maturità.

Loro sono la prova palese che i genitori separati possono continuare a rimanere amici e a non perdere di vista la cosa più importante: garantire serenità ai frutti del loro amore. Dunque nessun riavvicinamento tra la conduttrice e l’imprenditore che hanno deciso di continuare a percorrere strade diverse.

Michelle è presa intanto da nuovi progetti professionali ed impegni privati che condivide anche con i suoi seguitori. Tra pochissimi mesi diventerà una nonna sprint: sua figlia Aurora è in dolce attesa!

Questo importante passaggio di vita lo condividerà chiaramente anche con Eros Ramazzotti che proprio di recente ha parlato della ex moglie a Domenica in. In un’intervista rilasciata a Mara Venier, Eros ha definito la conduttrice svizzera come il suo amore più grande.

Anche loro continuano a rimanere in ottimi rapporti. Se c’è una cosa bella di Michelle è proprio questa: niente rancore né vendetta privata, ma solo tanto amore e gioia familiare.