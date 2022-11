Petali al parterre di UeD, la scelta: chi avrebbe deciso di lasciare lo studio

By

UeD, cadono i petali per due protagonisti del parterre di Uomini e Donne. Loro avrebbero deciso di lasciare insieme lo studio con grande sorpresa dei telespettatori. Che colpo di scena!

Due amatissimi volti della trasmissione di Canale 5 pronti a viversi lontano dalle telecamere. Sembra proprio che loro abbiano scelto di abbandonare lo studio insieme. Ecco chi avrebbe colpito questa volta Cupido.

Petali a UeD

È iniziata ormai da qualche mese la nuova stagione di Uomini e Donne e i telespettatori di Canale 5 non si perdono nemmeno un appuntamento. I dati di ascolto registrati ogni giorno da Queen Mary e dal suo team sono come sempre stratosferici, segno che il pubblico non si stanca mai di seguire la regina della televisione italiana e le vicende sentimentali dei protagonisti che alla sua corte si presentano.

Da ben 25 anni, Maria De Filippi aiuta Cupido a far nascere l’amore nello studio dei sentimenti e sembra che questa anche questa volta abbia preso la mira giusta. Secondo alcune indiscrezioni, loro avrebbero lasciato insieme lo studio.

Ecco per chi sarebbero scesi dall’alto i petali dell’amore, colpo di scena alla corte della De Filippi. Dopo solo poco tempo, loro avrebbero finalmente deciso di viversi fuori, lontano dalle telecamere, il loro meraviglioso sentimento sbocciato all’improvviso in televisione. Fan felicissimi per loro.

Loro lasciano lo studio insieme? Colpo di scena a Uomini e Donne

Potrebbe essere davvero un colpo di scena quello a cui potrebbero assistere i telespettatori di Canale 5 nelle prossime puntate di UeD. Sembra infatti che Federico e Carola abbiano deciso di lasciare insieme il programma!

Stando ad alcune indiscrezioni che stanno iniziando a circolare velocemente sul web, il bel ricciolino avrebbe scelto Carola preferendola ad Alice e a Lucrezia, come sua compagna di vita e con lei potrebbe lasciare lo studio di Canale 5 prima della consueta pausa natalizia che dovrebbe esserci solo tra qualche settimana.

Il trono del bel Federico è quello che più sta entusiasmando, per quanto riguarda i giovani, i telespettatori di Canale 5 . Tutti gli altri tronisti non stanno facendo un percorso molto emozionante come ci sia spettava.

Federica Aversano, per esempio, con grande sorpresa di tutti, ha lasciato la sedia rossa perché non coinvolta sentimentalmente da nessuno dei corteggiatori scesi per lei. Lavinia invece ha serie difficoltà a manifestare i suoi sentimenti e a relazionarsi con i ragazzi che arrivano a corteggiarla.

L’altro Federico, invece, sembra non voler mettere la testa a posto e impegnarsi seriamente nella ricerca dell’amore. Insomma, inaspettatamente e contro ogni previsione, il ricciolone dagli occhi blu pare essere proprio l’unico intenzionato a scrivere una bella storia d’amore per questa nuova edizione di Uomini e Donne.

Queste le indiscrezioni che circolano sul web ma che restano ancora da confermare anche se buona parte del pubblico è convinto che Federico sceglierà proprio Carola come donna con la quale abbandonare lo studio di Canale 5.

Si dice inoltre che Maria De Filippi, in vista di questa imminente scelta, si sia già messa all’opera per trovare un nuovo tronista, un sostituto di Federico. E sapete su chi sarebbe caduta la scelta? Su una ex conoscenza del salotto dei sentimenti Mediaset: si tratta di Andrea Della Cioppa che abbiamo visto solo qualche mese fa alla corte mariana come corteggiatore di Veronica Rimondi che però decise di lasciare lo studio con il bel Matteo.

Insomma, tanti gli scoop, tante le indiscrezioni e le novità che potremmo vedere prossimamente su Canale 5 e siamo sicuri che Maria De Filippi, come al solito, non ci deluderà mai: la sua trasmissione sarà pronta a riservare al suo affezionatissimo pubblico un altro incredibile colpo di scena.

Nel frattempo sul conto dei diretti interessati tutto tace. I social di Carola, muti. Che i due annunceranno a breve la loro relazione ufficializzando il sentimento che, si vede, accomuna entrambi?