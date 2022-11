Due bambini sono rimasti orfani nel giro di pochi giorni e ora sono stati affidati alla nonna Tracey.

La terribile storia arriva da Birmingham, in Inghilterra, dove Amie Walton e Chris Mills sono morti a distanza di 4 settimane, rispettivamente per un tumore e un’ulcera.

Tragica doppia morte a Birmingham

Entrambi i genitori morti a distanza di pochi giorni, questo il terribile destino a cui sono andati incontro Harry di 8 anni e la sorellina Mia di 6.

La mamma, Amie Walton, lottava da tempo contro un tumore e nella sua battaglia quotidiana non mancava mai l’affetto, l’amore e la vicinanza della sua famiglia, a partire dall’amorevole marito Chris Mills.

La donna ormai non aveva più alcuna possibilità perché la malattia si era fatta troppo invadente e aveva intaccato quasi tutto il corpo attraverso metastasi che avevano colpito soprattutto i polmoni ma anche altri organi vitali. Ciò che nessuno sapeva però è che anche il marito di Amie stava molto male, tanto da morire poche settimane prima di lei.

Il 42enne infatti è stato ucciso da un’ulcera allo stomaco che non gli ha lasciato scampo. Quattro settimane dopo, la moglie lo ha raggiunto e i due bambini sono rimasti orfani.

Affidati alla nonna

A questo punto della vicenda interviene la nonna materna Tracey, spettatrice silente e impotente del dolore della figlia che lottava contro il più brutta male che esiste.

“eravamo pronti all’inevitabile perdita di amie ma abbiamo subito uno shock fortissimo quando chris è morto, nessuno se lo aspettava e nessuno sapeva che stesse male, probabilmente nemmeno lui stesso”.

Così la nonna ha dichiarato ad alcuni microfoni dei media locali, spendendo parole molto commoventi per un uomo che è sempre stato al fianco della figlia, tralasciando di badare a sé stesso per passare quanto più tempo possibile con lei e non farle mancare nulla.

Vittime di questa storia ovviamente sono anche i figlioletti della coppia, Harry e Mia, che ora sono stati affidati proprio alla nonna materna.

Sono molto scioccati e verranno seguiti da uno psicologo infantile che li aiuti a superare il trauma, grazie anche all’amore della nonna che ora li accoglierà nella sua casa.

Una vicenda triste che ha lasciato tutti attoniti, a partire dagli amici della coppia e dai familiari che hanno seguito il triste decorso della malattia di Amie, senza immaginare che anche le condizioni di Chris non erano buone.

Un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia, mettendo da parte sé stesso e forse, tralasciando il fatto che non si sentiva bene.

Sarà difficile il percorso dei due minorenni che improvvisamente si sono ritrovati senza le figure genitoriali e forse non hanno mai concretizzato bene cosa stesse accadendo pian piano alla mamma. Molti i messaggi di affetto pervenuti alla famiglia in queste ore. I coniugi verranno sepolti l’uno vicino all’altra, così come per una vita intera sono stati.