Argentina-Arabia Saudita, inizia il mondiale di Leo Messi

Tutto pronto per l’esordio in Qatar da parte dell’Argentina di Leo Messi, l’albiceleste affronterà l’Arabia Saudita nel primo match valido per il Gruppo C.

Il numero 10 è uno dei giocatori più attesi e in questa prima uscita sarà affiancato da Lautaro Martinez e Di Maria, a seguire il match che completerà la prima giornata del girone tra Polonia e Messico



L’Argentina arriva in Qatar come grande favorita per la vittoria finale, Messi e compagni vengono da oltre 30 risultati utili consecutivi e sembrano aver trovato finalmente quella compattezza difensiva che spesso era mancata in passato.

La qualità offensiva rimane tantissima, il numero 10 infatti giocherà al fianco di Lautaro Martinez ed Angel Di Maria con Dybala pronto ad entrare nella ripresa.

Partita che sulla carta non dovrebbe creare troppi problemi all’Albiceleste che dovrà rimanere tranquilla e sfruttare le grandi qualità individuali dei singoli giocatori presenti all’interno della propria rosa.

L‘Arabia Saudita arriva al mondiale con obiettivi ovviamente meno prestigiosi ma con l’ambizione ed il desiderio di ben figurare dopo le ottime sensazioni lasciate durante le qualificazioni.

La squadra di Renard proverà a chiudersi con ordine per poi ripartire con velocità cercando di far male agli avversari sulle corsie laterali.



¡Ahora sí! Llegó el momento 🇦🇷 ¡Nos vamos a #Qatar! 😀 Y nada mejor que ir juntos a #Qatar pic.twitter.com/CXaBJ99Sb1 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 16, 2022

Argentina con il 4-3-1-2, Dybala inizia dalla panchina

Nessuna novità per l‘Argentina che inizierà il proprio cammino con il tridente offensivo composto da Di Maria, Lautaro e Messi.

Martinez in porta con Foyth, Otamendi, Romero e Acuna a comporre la linea difensiva.

De Paul, Paredes, Mac Allister giocheranno a centrocampo con Messi che giocherà alle spalle di Lautaro Martinez e Angel Di Maria.

Subito in campo dunque i tre “italiani”, Paredes infatti sarà il regista della squadra mentre Lautaro e Di Maria formeranno la coppia offensiva.

4-2-3-1 per l’Arabia Saudita, Renard chiede cuore e sacrificio

L’Arabia Saudita proverà a fermare una delle squadre candidate alla vittoria del mondiale, i ragazzi di Renard si chiuderanno per provare a sfruttare la velocità dei propri esterni.

Tra i pali pronto Al-Owais, davanti a lui Al-Ghanam, Al-Bulaihi, Al-Amri e Al-Shahrani.

Al-Faraj, Otayf saranno i due registi mentre Al-Muwallad, Bahbari, Al-Dawsari giocheranno in appoggio dell’unica punta Al-Buraikan.

La partita sarà trasmessa alle ore 11 italiane e sarà visibile in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.