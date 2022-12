Olanda-Stati Uniti, iniziano gli ottavi di finale

Inizia la fase ad eliminazione diretta in Qatar, Olanda e Stati Uniti si affrontano nel primo match da dentro o fuori d questo campionato del mondo. La squadra di Van Gaal parte con i favori del pronostico ma gli Stati Uniti arrivano agli ottavi di finale ancora senza sconfitte in questo mondiale e proveranno a giocarsi le loro chance.



L’Olanda arriva agli ottavi di finale dopo aver vinto il Gruppo A con due vittorie ed un pareggio.

La stella della squadra è Cody Gakpo che con tre gol è in vetta alla classifica marcatori di questo mondiale, ma nelle prime tre partite gli Orange hanno dimostrato grande solidità difensiva incassando appena un gol a fronte dei 5 messi a segno.

Van Gaal è riuscito a dare grande compattezza alla propria squadra con Timber e Van Dijk che sembrano trovarsi a proprio agio con la difesa a tre.

Cammino fin qui positivo anche per gli Stati Uniti che si sono piazzati al secondo posto nel Gruppo B alle spalle dell’Inghilterra eliminando Galles ed Iran.

La squadra di Berhalter per l’ottavo di finale recupera Christian Pulisic, uscito infortunato dopo il gol decisivo segnato nel match contro l’Iran.



Olanda con il 3-4-1-2, in attacco c’è Depay

Non dovrebbero esserci novità per l’Olanda che si schiera con il solito 3-4-1-2, in attacco partirà dall’inizio Depay che ha recuperato da un piccolo infortunio e farà coppia con Bergwijn.



Tra i pali ovviamente Noppert, davanti a lui Timber, Van Dijk, Aké.

Dovrebbe partire dalla panchina De Ligt che continua a non convincere del tutto nella difesa a tre.

Sugli esterni Dumfries e Blind con De Jong e Klaassen in cabina di regia.

Gakpo giocherà alle spalle delle due punte Bergwijn e Depay.

Stati Uniti con il 4-3-3, recupera Pulisic

La buona notizia per Berhalter è il pieno recupero di Christian Pulisic, il numero 10 è pronto a trascinare la squadra dopo aver lasciato il campo per infortunio nel match contro l‘Iran.



Tra i pali pronto Turner, Dest, Zimmermann, Ream e Robinson formeranno la linea difensiva a quattro.

Il regista sarà Adams con McKennie e Musah a completare il reparto, davanti tridente composto da Weah, Sargent e Pulisic.

La partita sarà trasmessa alle ore 16 italiane e sarà visibile in diretta in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.