Pescatori fanno una scoperta sconcertante nel lago: ecco cosa emerge a galla | FOTO

Ecco cosa emerge a galla. Nessuno se lo aspettava. Questi pescatori fanno una scoperta sconcertante nel lago. Questo è ciò che è accaduto.

Questa storia vi farà venire i brividi. Alcuni pescatori hanno avvistato dalla loro barca qualcosa di incredibile che galleggiava nelle acque del lago. Ecco cosa è emerso. Assurdo.

Laghi, luoghi fitti di mistero

I laghi, con la profondità delle loro acque possono fare talvolta tanta paura. Non è la prima volta che ascoltiamo o leggiamo di strani ritrovamenti in questi luoghi o di creature mostruose avvistate al chiaro di luna.

Pensiamo al famoso mostro di Loch Ness in Scozia o a Nahuelito, dinosauro marino, frutto di una mutazione genetica, secondo alcuni, che sempre più frequentemente si sta mostrando agli uomini nelle acque della Patagonia.

Sono quasi sempre turisti o abitanti del luogo a fare scoperte talvolta raccapriccianti proprio come è accaduto ai protagonisti della nostra storia, alcuni pescatori, che al largo del fiume hanno assistito ad una scena incredibile che non potranno mai più dimenticare.

Curiosi di scoprire che cosa è accaduto? Ecco ciò che è venuto a galla. Gli uomini costretti a chiamare aiuto per affrontare questa situazione inaspettata.

Questi pescatori fanno una scoperta sconcertante nel lago: ecco cosa trovano

Questa storia non la dimenticheranno più questi coraggiosi pescatori che hanno fatto una scoperta sconcertante nel lago. Rimarrete anche voi sconvolti.

Mentre erano a bordo della loro barca, hanno avvistato nelle acque profonde qualcosa di inquietante: si tratta di una macchina, di una Jeep precisamente. Ciò che ha sconvolto però i pescatori è un altro dettaglio di non poco conto: all’interno del veicolo c’era una donna! Ecco la foto che ha fatto rabbrividire tutti:

Ebbene sì, come ha raccontato la Polizia, la giovane era rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo, impossibilitata a muoversi. Questo episodio si è verificato in Louisiana, nelle acque del Lake o’ the Pines, che circonda la piccola cittadina portuale di Shreveport.

Nell’immagine che vi abbiamo mostrato poco più sopra, si possono osservare a bordo di una piccola imbarcazione due uomini che tirano fuori dall’acqua una donna. Poco lontano da loro, emerge anche una parte dell’automobile destinata di lì a poco a raggiungere le profondità del lago.

Lo scatto è stato pubblicato su Facebook dallo sceriffo della contea di Marion. Come specificato dalle forze dell’ordine texane, la donna recuperata dai pescatori era scomparsa da qualche giorno.

La famiglia aveva allertato le autorità locali che già da qualche ora erano sulle sue tracce. Si era allontanata dalla sua abitazione a Longview, in Texas, la giovane che, dopo essere stata salvata, è stata scortata dalla polizia in ospedale per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici.

Non sappiamo come la macchina sia finita nel lago e soprattutto in un punto così profondo. Qualcuno crede che la donna stesse cercando di togliersi la vita. Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito dallo sceriffo della contea. Plauso invece ai pescatori che eroicamente, hanno tratto in salvo quella ragazza che senza il loro aiuto sicuramente non ce l’avrebbe fatta.