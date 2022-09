By

Erano state date per disperse e di loro non si avevano più notizie da qualche ora. Ma, per fortuna, sono state individuate e salvate dal Soccorso Alpino.

Sono una mamma di 42 anni e la sua figlioletta di 5 anni. Le loro condizioni dopo il salvataggio.

Disperse nell’escursione: ritrovate

Non si avevano, di loro, più notizie da qualche ora e subito era scattato l’allarme e, in contemporanea, anche le ricerche. Alle 4.30 di stamattina, una donna di Pescara di 42 anni e sua figlia di 5, sono state individuate e tratte in salvo dal soccorso Alpino e Speleologico.

Si erano perse nella Valle dell’Orfento, in provincia di Pescara. Al momento del ritrovamento, la piccola e la sua mamma erano spaventate ma felicissime di vedere gli uomini del soccorso che erano venute a salvarle.

Le ricerche erano partite sin da ieri sera, quando era stata fatta segnalazione di smarrimento ai Carabinieri. Coadiuvati dal Soccorso Alpino e Speleologico, i soccorsi le hanno individuate e riportate a valle dove sono state visitate dagli uomini del 118.

Ad una prima visita, le due erano infreddolite e spaventate, ma in buone condizioni di salute complessivamente. Mamma e figlia erano, con molta probabilità, dirette verso l’Eremo di Sant’Onofrio ma si sono perse in uno dei sentieri della Valle dell’Orfento.

Forse hanno imboccato un sentiero diverso da quello imboccato dal gruppo che stavano seguendo nella loro escursione, hanno perso l’orientamento e si sono perse, facendo così preoccupare e immediatamente segnalare la scomparsa a chi era con loro.

Mamma e figlia avevano percorso un altro sentiero

Soccorso alpino, Vigili del Fuoco, Carabinieri ed Unità cinofile sono stati impegnati tutta la notte per ritrovarle, scanagliando ogni angolo della valle e tutti i sentieri, anche i più impervi, nella speranza di trovare qualche traccia che potesse ricondurre alle due donne disperse.

Ad allertare i Carabinieri è stato l’altro figlio della donna che non aveva visto ritornare la mamma e la sorella insieme a lui e alla restante parte del gruppo.

La Valle dell’Orfento è una riserva naturale, nata nel 1972 ed è situata nel comune di Caramanico Terme in provincia di Pescara. Il fiume Orfento, che scorre lungo tutta la valle, caratterizza un vero e proprio percorso naturalistico di rara bellezza.

La Valle è anche attraversata da una serie di sentieri del Parco nazionale della Maiella, e comprende al suo interno anche il cosiddetto “sentiero delle scalelle”, fatto di gradini di legno, pietra e terriccio che costituiscono la via per raggiungere vari eremi presenti al suo interno.