L’uragano Fiona si abbatte su Puerto Rico: black out nell’isola

Molti sono i danni che l’uragano Fiona ha lasciato alle sue spalle dopo essersi abbattuto su Puerto Rico. Numerose le precipitazioni e i blackout con cui la popolazione del luogo si è trovata a fare i conti.

Pare però che al peggio non ci sia mai fine e che durante la giornata di oggi, l’uragano raggiunga la Repubblica Dominicana. Puerto Rico, nell’arco di sole 5 ore, ha visto una grandissima precipitazione che ha provocato la caduta dai 23 ai 33 cm di pioggia.

I danni causati dall’uragano Fiona

Un violento uragano si è abbattuto a Puerto Rico provocando un black out e causando delle vere e proprie piogge torrenziali che hanno dato vita a considerevoli danni sull’intera isola statunitense.

E questo ciò che è accaduto al passaggio dell’uragano Fiona il quale al momento sembra essere diretto verso la Repubblica Dominicana.

Questa terribile condizione metereologica ha lasciato alle sue spalle numerosi danni tra cui alberi abbattuti, frane e guasti persino alle linee elettriche. Gli automobilisti hanno incontrato difficoltà anche nel percorrere numerose strade in quanto coperte dal fango e dai detriti che il maltempo ha trascinato dietro di sé.

Un condizione senza precedenti che ha provocato addirittura il crollo di un ponte situato nella città di Utuado.

E’ questo ciò che il governatore Pedro Pierluisi ha condiviso all’interno di una conferenza stampa. L’uragano Fiona si è abbattuto in un territorio in cui sono residenti più di 3 milioni di persone.

A causa del suo passaggio, tutta la popolazione si è trovata costretta a vivere alcune ore senza corrente elettrica. Il forte maltempo si è abbattuto lungo la costa sud occidentale di Puerto Rico intorno alle 15:20 ora locale.

Una tempesta senza precedenti in cui sono stati registrati venti che hanno raggiunto i 240 km/h.

L’uragano attualmente non sembra aver perso la sua potenza e si sta dirigendo verso la Repubblica Dominicana. Nonostante ciò, le previsioni metereologiche parlano chiaro: durante la giornata di oggi Puerto Rico sarà interessata da forti piogge che potranno provocare anche delle inondazioni improvvise.

La dichiarazione di Pierluisi sulla questione uragano

Pierluisi su Twitter ha condiviso un suo pensiero affermando che l’uragano Fiona resterà uno degli eventi catastrofici impressi nella mente della popolazione anche a causa delle catastrofiche conseguenze provocate dalle inondazioni.

El @NWSSanJuan ha catalogado el huracán Fiona como un evento catastrófico por los impactos de inundaciones a través de la Cordillera Central, el este y sur. Han caído de 9-13 pulgadas de lluvia en 5 horas y el sistema permanecerá en el territorio hasta la mañana del lunes. 1/4 — Gobernador Pierluisi (@GovPierluisi) September 18, 2022

Il National Hurricane Center afferma che a causa delle enormi quantità di pioggia ci saranno moltissime inondazioni improvvise nella cittadina di Puerto Rico e in alcune zone della Repubblica Dominicana orientale.

Non mancheranno inoltre frane e smottamenti in quelle aree in cui il terreno è più alto. Inoltre, l’NHC, afferma che Fiona, dopo la tempesta tropicale di domenica, si trasformerà in un uragano di categoria 1 diventando così ancora più forte durante le prossime 48 ore.

E questo è ciò che potrebbe accadere prima di raggiungere l’oceano Atlantico. Un uragano che sta causando disastri e danni lungo il suo percorso.

Infatti, già durante la serata di venerdì aveva lasciato il segno nel momento in cui aveva attraversato Guadalupa.

In alcune zone il livello dell’acqua è arrivato addirittura ad aumentare di più di un metro e mezzo.

Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, non ha esitato a dichiarare lo stato di emergenza per Puerto Rico dando così il permesso alla Federal Emergency Management Agency di prestare tutta l’assistenza necessaria.

Inoltre, l’NHC, ha affermato che sono in previsione anche alcune tempeste tropicali presso le isole Caicos e Turks.

Una situazione meteorologica che non risparmierà la parte sud orientale delle Bahamas, luogo in cui durante nella tarda mattinata di oggi lunedì 19 settembre e di domani martedì 20 settembre di abbatterà un forte maltempo.