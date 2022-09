Drammatico incidente questa mattina a Cambiano, in provincia di Torino, dove un ragazzo di 25 anni è stato travolto e ucciso da un’auto.

Incidente a Cambiano: 25enne in monopattino travolto e ucciso da un’auto

Drammatico incidente questa mattina a Cambiano, provincia di Torino, dove un ragazzo di 25 anni, Claudio Casu, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre si trovava a bordo del suo monopattino.

Lo schianto è avvenuto in via Chieri intorno alle 6 di questa mattina. Per il giovane, che si stava recando al lavoro in un salumificio a Santena, non c’è stato nulla da fare. Alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso Claudio Casu c’era un giovane di 29 anni, originario della Repubblica Domenicana.

Il conducente si è fermato a circa 500 metri dal luogo dell’impatto ed è lì che è stato raggiunto dai Poliziotti, che lo hanno arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Il giovane è stato sottoposto all’alcol test che ha dato esito positivo. Stando a una prima ricostruzione dell’incidente, sembra che il 29enne abbia azzardato un sorpasso, invadendo la corsia opposta.

È in quel momento che ha travolto Claudio, che è stato sbalzato con violenza sull’asfalto. Gli altri conducenti hanno allertato i soccorsi, giunti sul posto in pochi minuti, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Troppo forte l’impatto con l’asfalto.

Incidenti in monopattino: i numeri in Italia

La tragedia avvenuta questa mattina a Cambiano è soltanto l’ultimo dei tanti incidenti in monopattino. Nel nostro Paese, stando a quanto riferisce Aci-Istat, nello scorso anno si sono registrati oltre 2mila incidenti a bordo dei due ruote, una percentuale in crescita del 272% rispetto all’anno precedente.

Nel 2021 le vittime sono state 9, oltre a loro anche un pedone, che è stato investito e ucciso da un monopattino.

Il numero dei feriti ammontano a 1.980.