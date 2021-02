La persona vivente più anziana in Europa, e forse la seconda persona più longeva al mondo, è sopravvissuta anche al COVID-19 e ieri ha festeggiato il suo 117esimo compleanno, a suon di calici ricolmi di champagne. Questa è la storia di Lucile Randon, suora francese, che prese i voti come suor André nel lontano 1944. Nata nel 1904, ha lavorato come governante e istitutrice, prima di diventare suora all’età di 40 anni. Oggi risiede presso la casa di cura Catherine Laboure a Tolone.

La donna più anziana d’Europa guarisce dal Covid

Come riporta il New York Times, suor André avrebbe contratto il Covid a metà gennaio, quando il virus ha fatto irruzione nella casa di riposo, infettando 81 degli 88 residenti del centro di cura e provocando la morte di ben 11 malati. Eppure, nonostante la veneranda età, Suor André se l’è cavata con lievi sintomi, e oggi festeggia il suo 117esimo compleanno.

“Non ho paura di Covid perché non ho paura di morire, quindi dia le mie dosi di vaccino a chi ne ha bisogno“, ripete incessantemente la suora a David Tavella, uno dei responsabili della casa di cura Catherine Laboure, come riporta il New York Times.

Leggi anche Le parole più ricercate dagli italiani su Google nel 2020

Suor André festeggia i suoi 117 anni

Ma, nonostante le preghiere della suora, la guarigione sperata è arrivata e Suor André ha potuto festeggiare il suo compleanno con tanto di foie gras e un bicchiere di porto, per proseguire con cappone ai funghi e naturalmente vino rosso.

“Beve sempre un bicchiere di vino rosso“, ha raccontato David Tavella all’Associated Press, che ha aggiunto con un sorriso: “È uno dei suoi segreti di longevità“. A concludere in dolcezza il pranzo di compleanno, non potevano mancare un dessert e un flûte di Champagne.

Dopo i sontuosi festeggiamenti presso la casa di riposo, Suor André non ha nascosto la sua felicità, ringraziando tutti coloro che l’hanno accompagnata e sostenuta nel lungo corso della sua vita. Mentre a chi le chiede il segreto della sua longevità, suor André è solita rispondere: “Non ne ho idea. Solo Dio può rispondere a questa domanda“.