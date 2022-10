Persiane splendenti, il rimedio naturale per togliere via tutta la polvere

C’è un metodo naturale per eliminare completamente la polvere e avere nuovamente delle persiane splendenti. Ecco come fare.

Le persiane impreziosiscono l’ambiente e la casa, soprattutto quelle nuove di colore bianco che donano quel tocco elegante e irrinunciabile. Essendo a contatto diretto con l’esterno, si crea una patina di polvere che rovina completamente la sua struttura: man mano che si va avanti nel tempo la persiana assume il colore nero tipico e lo sporco non si riesce a rimuovere neanche con i prodotti chimici. Prevenire è molto meglio, con questo rimedio naturale che elimina la polvere senza la necessità di usare dei detergenti chimici e non economici.

A cosa servono le persiane?

Le persiane sono un ottimo strumento per creare ombra e privacy in tutta la casa. Sono state studiate appositamente per creare ambienti che possano stare al buio, oppure per avere a disposizione dell’ombra nel caso i raggi del sole entrassero direttamente dentro la stanza.

Non solo, sono infatti degli ottimi complementi d’arredo di solito scelti nella nuance al pari dell’arredo a disposizione. Tutti quanti amano le persiane, soprattutto di colore bianco candido elegante e raffinato. Nel tempo i modelli sono cambiati e oggi si possono trovare di diverso materiale, così da rispondere a tutte le esigenze dei consumatori.

Un buon investimento iniziale che si ammortizza andando avanti nel tempo, perchè la funzionalità sarà differente a seconda del proprio gusto personale. Ma nel momento in cui non si puliscono a dovere, gli agenti esterni creeranno non poca polvere e accumulo di detriti tali da non riuscire più a rimuoverli. Per fortuna c’è un rimedio naturale da mettere subito a lavoro per avere persiane come nuove e splendenti.

Eliminare la polvere dalle persiane: il rimedio naturale

Le persiane sono, come anticipato, degli elementi decorativi e funzionali per una casa. Oltre a regalare maggiore privacy, riescono a regolare la luce all’interno dell’abitazione conferendo anche un tocco elegante a tutto l’ambiente.

Ovviamente, essendo esterne sono tra gli elementi che si sporcano più facilmente per questo motivo è bene pulirle continuamente prima che il bianco si trasformi in nero. Per farlo, dimentichiamoci dei detersivi o ingredienti chimici perché un rimedio naturale potrà diventare l’alleato perfetto.

L’occorrente è:

Panno in microfibra

Una spazzola

Sapone liquido

Acqua tiepida

Bicarbonato di sodio che è il vero protagonista della pulizia naturale delle persiane.

Rimuovere con la spazzola tutta la polvere superficiale e poi lavare con la miscela degli ingredienti sopra menzionati.

Tipologie di persiane: quali ingredienti naturali usare?

Una attenzione particolare alla tipologia di persiana che si ha in casa, cercando di eliminare la polvere nella maniera corretta: