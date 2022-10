Avvolgi il telecomando in pellicola trasparente, perché è importante farlo

Per avere sempre una casa in perfetto ordine e pulita, è fondamentale avere tutti gli accorgimenti necessari, senza tralasciare nessun dettaglio. Ad esempio, sapete perché è importante avvolgere il telecomando nella pellicola trasparente? Non ci crederete mai, ma vi risolverà tantissimi problemi: scopriamo di più.

Senza dubbio, la pellicola trasparente è uno degli oggetti più utilizzati nelle nostre cucine. Non manca mai, perché è indispensabile per molteplici usi. Uno dei più comuni è proprio una perfetta conservazione del cibo. Ma non tutti sanno che oltre a coprire gli alimenti per conservarli in frigo o per trasportarli fuori casa, la pellicola trasparente può essere la nemica numero uno della sporcizia.

Non ci crederete, ma questo tipo di oggetto che spesso troviamo in cucina può essere sfruttato in tantissime altre maniere, come ad esempio, proteggere i nostri oggetti dai germi e batteri. Proprio per questo, tantissime persone hanno deciso di usare la pellicola trasparente in un altro modo che è molto lontano dalla cucina. Lo sapete che è fondamentale per la vostra salute avvolgere il telecomando nella pellicola trasparente? Scopriamo di più.

Telecomando avvolto nella pellicola trasparente: ecco il reale motivo

Se pensate ad un oggetto o uno spazio colmo di germi e batteri, vi verrebbe sicuramente in mente il WC. Ma in realtà non è proprio così, dato che almeno una volta al giorno viene disinfettato a regola d’arte. Esiste un oggetto che utilizziamo quotidianamente ma che raramente viene disinfettato, ed è proprio il telecomando per accendere la nostra televisione.

Non tutti sanno che è un oggetto che raccoglie tantissima sporcizia, dato che lo utilizziamo diverse volte al giorno, ma nella maggior parte dei casi non viene mai pulito. Spesso, si accumulano cibo, liquidi e polvere, compromettendo addirittura il suo funzionamento.

Proprio per questo è importante tenerlo sempre pulito. La sporcizia potrebbe anche danneggiare alcune componenti elettriche. Ma come possiamo fare? Vi basterà avvolgerlo nella pellicola trasparente: scopriamo come fare.

Telecomando, il trucco infallibile della pellicola trasparente

Per mantenere il telecomando sempre in ottime condizioni, dovrete smontarlo. Aprire questo piccolo apparecchio elettronico è davvero molto semplice. Basterà svitare le viti e separare la parte in plastica che avvolge i tasti da quella che contiene tutti i circuiti elettrici.

Il secondo step è ancora più facile. Dovrete prendere un cotton-fioc bagnato nell’alcool, passarlo nello spazio tra i pulsanti e anche fuori le due parti di plastica, facendo particolare attenzione a non bagnare nessuna parte elettronica, altrimenti si romperà definitivamente.

Ma se non vi sentite sicuri di svolgere questa operazione, perché avete paura di danneggiare il vostro telecomando, dovrete andare in cucina e prendere un po’ di pellicola trasparente per avvolgere il l’oggetto per bene, senza lasciare nessuno spazio fuori.

Vi consigliamo di ripetere questo procedimento almeno ogni 2 settimane. In questo modo, il telecomando sarà sempre pulito e senza alcun tipo di batteri. Il risultato vi sorprenderà, in 1 minuto risolverete uno dei problemi domestici più fastidiosi.