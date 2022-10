Michelle e Trussardi, la condizione che avrebbe imposto lui per tornare insieme

By

Michelle e Trussardi, il ritorno di fiamma è sempre più certo. Spunta una novità: la condizione che avrebbe imposto lui per ritornare insieme, lascia tutti di stucco.

La conduttrice svizzera e l’imprenditore di moda sembra proprio che siano di nuovo, ufficiosamente, una coppia. Lui però ha imposto una condizione affinché Michelle possa rientrare di nuovo nella sua vita. Ecco quale.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, torna a splendere il sole nelle loro vite

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati una coppia per tanti anni. Marito e moglie per una decade, sembrava che nulla potesse scalfire il loro amore. Ma anche la conduttrice svizzera e l’imprenditore di moda, al pari di Ilary Blasi e di Francesco Totti, hanno scioccato tutti quando a gennaio 2022 hanno comunicato all’Italia intera la fine del loro matrimonio.

A differenza però del Pupone e della ex letterina che oggi sono ai ferri corti, Michelle e Tomaso hanno mantenuto sempre un rapporto civile, soprattutto per il bene delle figlie Sole e Celeste nate dal loro grande sentimento e per il rispetto reciproco che hanno sempre nutrito l’uno nei confronti dell’altra.

Se fino a qualche giorno l’ipotesi di un ritorno di fiamma era solo una indiscrezione, oggi sembra che i due siano tornati davvero insieme. Trussardi però avrebbe imposto una condizione alla sua ex affinché la loro storia possa ripartire da zero e senza problemi. Ecco che cosa ha richiesto il noto rampollo di casa Trussardi alla bella svizzera.

La condizione di Trussardi per tornare con la Hunziker

Sembra proprio essere ritornato l’amore tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. Loro, che a gennaio 2022 avevano annunciato la separazione, oggi sono di nuovo insieme. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi di Alfonso Signorini che parla di un vero e proprio ritorno di fiamma.

Tomaso si dice che non fosse troppo convinto di voler ritentare a ricostruire la sua vita con Michelle. In passato, diversi atteggiamenti dell’ex moglie gli hanno dato fastidio (vedi bacio con Eros) e lo hanno ferito e temendo di poter stare nuovamente male, si dice che abbia raccontato agli amici che mai avrebbe avuto intenzione di ritornare con la conduttrice svizzera.

Pare però che anche il suo cuore abbia ceduto alla logica e alla rabbia e che si sia deciso a dare a Michelle un’altra possibilità ma a una condizione. Secondo quanto riporta il settimanale di Alfonso Signorini, Tomaso vuole che per il momento la loro relazione resti privata: nessuna intervista, nessuna dichiarazione in televisione o ai giornali e in particolar modo nessuna foto di famiglia allargata.

Per ora, Trussardi vuole vivere il suo amore con Michelle solo e soltanto in forma privata. D’altronde lo sappiamo, Tomaso non è mai stato un appassionato dei social e del mondo virtuale.

Sul suo profilo Instagram, sul quale però è attivissimo, pubblica solo ciò che gli conviene e che vuole mostrare. Michelle Hunziker pare che sia intenzionata a rispettare questa “clausola”: il suo intento è ritornare con Tomaso per il quale non ha mai smesso di provare davvero amore.

I fan che speravano in un ritorno di fiamma dei due, possono dunque gioire. Anche se l’ufficializzazione della notizia ancora non è arrivata, sembra ormai certo che Tomaso e Michelle sono tornati insieme e che la loro bellissima famiglia si è ricostruita.

Anche la Hunziker è restia a rilasciare dichiarazioni private sulla sua vita sentimentale ma siamo sicuri che, qualora ci dovessero essere delle novità importanti, la bella svizzera non esiterà a condividerle con il suo affezionatissimo pubblico. Che grande gioia! Rivedere Michelle e Tomaso insieme fa davvero un effetto meraviglioso.