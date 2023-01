Periodo buio per questi segni, chi avrà sfortuna e preoccupazioni alle stelle

Sarà un periodo buio per questi segni: ecco chi saranno gli sfortunati che dovranno fare attenzione a tutti i pianeti contrari.



Ci sono alcuni segni dello zodiaco che in questo periodo risulteranno tra quelli maggiormente colpiti dalla sfortuna e infatti si troveranno ad affrontare dei momenti piuttosto difficili, con ostacoli da superare e diversi contrattempi da risolvere. Vediamo quali sono in particolare.

Periodo di difficoltà per alcuni segni dello zodiaco

In base a quello che è stato dichiarato dagli astri, i segni dello zodiaco che quest’anno avranno più problemi sono fondamentalmente tre. Successivamente sapremo nello specifico quali sono e per quale motivo corrispondono ai segni maggiormente sfortunati del 2023.

Come ogni anno gli appassionati dell’oroscopo sono interessati a sapere tutto ciò che riguarderà l’anno 2023, ovviamente in correlazione al proprio segno zodiacale.

Tra quelli che non se la passeranno molto bene, per via di avvenimenti improntati su difficoltà e problematiche varie, alcuni in maniera accentuata non inizieranno, dunque, il nuovo anno nel modo migliore.

Nonostante abbiano alle spalle un periodo di tempo basato su una considerevole fortuna.

Quindi una volta messe da parte le festività natalizie con le loro giornate speciali e gioiose, questi segni dovranno usare tutte le loro potenzialità per affrontare al meglio i problemi che incontreranno nel 2023.

Però prima di parlare in modo specifico di quei segni che avranno più sfortuna durante il nuovo anno, bisogna tener ben presente la situazione attuale nella sua forma generale. Ciò in quanto sicuramente gli avvenimenti degli ultimi tempi per molte persone non sono stati affatto favorevoli. Difatti la crisi a livello economico provocata dalla guerra tra l’Ucraina e la Russia, ha comportato dei seri problemi finanziari a molteplici famiglie italiane.

Situazione che non ha fatto altro che compromettere in forma maggiore, una condizione che già risultava precaria per via del lungo periodo di emergenze dovute dalla pandemia.

Lo stato attuale, quindi, si basa su tutto questo e sui prezzi che sono saliti alle stelle per via dell’inflazione. Come pure sulle cifre esorbitanti presenti sulle bollette che hanno mandato in profonda crisi economica un numero enorme di cittadini italiani.

Considerando tutto ciò, andare a riferire a coloro che appartengono ai segni più sfortunati che subiranno ulteriori difficoltà potrebbe ovviamente sconfortarli notevolmente.

Ma vediamo esattamente quali sono i segni interessati da questo periodo infelice.

I tre segni sfortunati: ecco quali sono

Sarà un inizio d’anno sfortunato per l’Acquario.

Acquario è un segno molto originale, indipendente e a tratti imprevedibile. Inoltre è un segno Instabile e ha sempre bisogno di affrontare cose nuove. Si parla di un segno libero,intellettuale, ma molto piacevole da avere accanto.

Chi ha tale segno di solito sa cavarsela bene in ambito lavorativo e privato, grazie a doti come una grande intelligenza accompagnata da tanta sensibilità. Ma il 2023 inizierà all’insegna di varie discussioni proprio in questo ambito, per via dell’insorgere di problematiche negli affari. Uno stato di nervosismo che potrebbe andare a influire negativamente pure nella sfera privata.

Il secondo segno colpito dalla sfortuna è quello del Capricorno, il quale dovrà cercare di limitare il più possibile gli imprevisti del 2023.

Si parla di un segno attento ai risultati, poichè ama il potere e il successo, ma non per vantarsene. Chi nasce sotto questo segno spesso è considerato come solitario eppure ha buon gusto e ama godere delle belle cose della vita.

Non potendo vivere come desiderano una vita fatta di agi e tranquilla, in questo periodo i nati sotto questo segno correlatamente diventeranno più intolleranti e facilmente irritabili. Una forma di tensione che potrebbe intaccare anche la vita sentimentale, creando un malessere generale all’interno della coppia.

Infine c’è pure il Sagittario che si ritroverà a dover affrontare un certo grado d’insoddisfazione.

Una spiacevole sensazione che potrebbe fargli prendere la decisione di allontanarsi da tutto e da tutti.

Il Sagittario solitamente ha un grande spirito di avventura e vuole andare sempre oltre se stesso. E’ infatti un segno attivo, carico di buoni propositi e con una grande sete di avventura.

Per il Sagittario sembra funzionare solo ciò che è insolito e che gli dà grande vitalità, questo perchè non sa stare fermo. Eppure qualcosa in questo periodo non andrà come dovuto.

Il settore lavorativo risulta infatti in una condizione di stallo già da parecchio tempo. Pertanto molte persone di questo segno si ritroveranno con un forte nervosismo che potrebbe portarli a decisioni importanti. Come per esempio quella di partire per andare il più lontano possibile, da tutto ciò che gli provoca tali problematiche e stati di nervosismo.

Insolito per un Sagittario, ma è quello che gli aspetta.

Insomma sono proprio loro i tre segni che dovranno far fronte a queste preoccupazioni e che dovranno anche sapersela cavare in questo 2023 che forse non è iniziato proprio bene.