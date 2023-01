Vetro del forno sporchissimo, come farlo tornare con 1 semplice gesto: zero fatica

Esiste un metodo per pulire in modo rapido il vetro del forno con un gesto semplicissimo. Ecco di quale si tratta.

Durante le festività, più volte ci siamo ritrovati a preparare alcune prelibatezze per far gioire le papille gustative dei nostri commensali e abbiamo sfornato alcune leccornie che hanno fatto impazzire tutti quanti.

Questo ha fatto si che il nostro forno, sia stato utilizzato spesso e può essere capitato che alcuni ingredienti sono fuoriusciti o che solo con la cottura ripetuta il nostro elettrodomestico si è sporcato.

Forno: ecco come pulire il vetro in un solo gesto

Per questo motivo, abbiamo deciso di lavarlo ma molte volte non basta farlo con semplici detergenti, in quanto, specialmente il vetro del forno, rimane sporco e pieno di aloni e di macchie ostinate.

Inoltre, bisogna fare molta attenzione a non danneggiare il nostro elettrodomestico. In commercio, infatti, ci sono molti detergenti adatti all’utilizzo della pulizia del forno mentre altri possono essere pericolosi per la salute e per il forno stesso.

Se si utilizza un prodotto non del tutto idoneo può accadere che questo va ad infiltrarsi all’interno di alcuni meccanismi e far andare in corto circuito il forno e quindi saremo costretti a ripararlo, o peggio, a comprarne un altro.

Se invece, utilizziamo dei prodotti non del tutto adatto alla pulizie di superfici che entrano in contatto col cibo, queste possono diventare nocive quando vi introduciamo degli alimenti e creare danno al nostro organismo.

Così, si è pensato di optare per alcuni metodi casalinghi che sono stati tramandati di generazione in generazione dalle nostre nonne e oggi sono arrivate fino alle orecchie delle casalinghe più esperte.

Bisogna dire che per pulire il forno, e nella fattispecie il vetro, esiste un solo ingrediente che ci fa risolvere il problema dello sporco in un solo minuto e leva via tutte le macchie e incrostazioni presenti.

Come procedere

Per farlo non dobbiamo far altro che prendere dell’acqua e miscelare al suo interno del bicarbonato di sodio, della quantità di circa mezza tazza per ogni litro di acqua utilizzato per l’operazione.

A questo, può essere aggiunto, con parsimonia anche dell’aceto bianco e una volta uniti gli ingredienti, mescolare il tutto finché non si ottiene un liquido omogeneo e da un profumo indistinguibile.

Fatto ciò, prendiamo un panno in microfibra e lo immergiamo all’interno della soluzione, per poi strizzarlo bene e passiamo sul vetro del nostro forno il panno imbevuto e vedremo che come per magia lo sporco andrà via.

Dopodiché, con un panno pulito, asciughiamo il tutto e vedremo che saremo soddisfatti da questo metodo in quanto avrà levato via non solo le macchie ostinate di sporco dal vetro ma anche tutte le incrostazioni presenti.

Questo è solo uno dei tanti metodi casalinghi che si possono trovare in giro sul web, ma che sono stati dettati vocalmente nel corso degli anni dalle casalinghe più esperte di generazione in generazione.

Non vi resta che provare per eliminare dal vostro forno tutti i residui di sporco dovuto alle infornate fatte in tutti questi giorni.