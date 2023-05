Perde il controllo dell’auto e si ribalta, Giovanna Ragosta muore a 26 anni

Un grave quanto rocambolesco incidente è quello che è avvenuto a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. A restar vittima è una ragazza di soli 26 anni. vediamo cosa è successo.

Si chiamava Giovanna ed è deceduta a seguito di questo grave incidente stradale. Il tutto è stato anche ripreso in un video.

Un incidente violentissimo quello che si è verificato domenica pomeriggio a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. A rimanere vittima è stata la 26enne Giovanna Ragosta, da tutti conosciuta come Gioia. La tragedia è avvenuta in via Zabatta ed è stata, anche, ripresa in un video, diffuso poi sui social.

Un impatto violento ma anche rocambolesco. Giovanna era alla guida di una Fiat500. Ad un certo punto, la sua auto ha iniziato a sbandare e, poi, si è anche ribaltata più volte, andando a finire contro una staccionata. Nel video che ha ripreso il tutto, l’auto della giovane ha anche sfiorato altre auto che erano lì vicino e che stavano percorrendo la strada nell’opposto senso di marcia.

Fino all’impatto finale, quando Giovanna è stata anche sbalzata fuori dall’abitacolo dell’auto. Immediatamente sono intervenuti sul posto sia il personale medico del 118, quanto anche le Forze dell’ordine. Sono stati effettuati tutti i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica di ciò che è accaduto ma, purtroppo, per la ragazza, non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo.

Le cause dell’incidente sono ancora tutte da accertare. Ciò sul quale stanno indagando le forze dell’ordine è la dinamica dell’incidente stesso. La giovane ha perso improvvisamente il controllo della sua vettura ed ha finito, poi, la sua corsa nello spazio antistante un’abitazione, dopo aver divelto un cancello. A riprendere il violentissimo incidente, quanto anche il finale impatto, è stata la telecamera di un impianto di sorveglianza privato presente nella zona.

L’auto di una 26enne è sbalzata

La ragazza, nell’impatto finale contro il cancello, è stata poi anche sbalzata fuori dall’auto. Probabilmente, è stato qui che ha battuto la testa o, anche, la violenza dell’impatto stessa che l’ha sbalzata fuori, ed è morta sul colpo.

Come dicevamo, la dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruirsi, come è anche necessario capire per quale motivo la macchina di Giovanna, da tutti conosciuta come Gioia, ha iniziato a sbandare mentre stava percorrendo quell’arteria stradale. E’ stato solo per un caso fortuito che altre automobili, che transitavano sulla corsia opposta e nell’altro senso di marcia, non siano state coinvolte nel tragico incidente.

La macchina di Giovanna ha terminato la sua folle corsa, come dicevamo, all’interno dello spazio antistante un’abitazione, dopo averne anche divelto il cancello stesso. Per la ragazza, non c’è stato più nulla da fare, il personale medico del 118, accorso immediatamente sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il suo decesso.