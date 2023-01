Federica Sciarelli, spunta fuori la foto da 20enne: se ne innamoravano tutti | FOTO

Ecco che vi mostriamo delle foto inedite di Federica Sciarelli che mostrano quanto fosse bella da giovane. Tutti avrebbero potuto innamorarsene.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto su Federica Sciarelli e in particolare per vedere alcune foto che la mostrano da giovane.

Il successo di Federica Sciarelli

Conosciamo tutti Federica Sciarelli, la conduttrice classe ’58, storica presentatrice del programma Rai Chi l’ha visto?.

La donna è nata a Roma, nonostante le sue origini siano napoletane. Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico, si avvia al giornalismo. Trova posto fisso a Rai 3, dove si occupa soprattutto di temi come la politica.

Ma il maggiore successo per lei arriva nel 2004, proprio quando inizia a condurre questo programma Rai di grande notorietà. Stiamo parlando, appunto, di Chi l’ha visto? Questo programma che racconta le storie di persone sparite, che possono essere vittime quanto carnefici quanto allontanamenti volontari.

Proprio per il suo interesse per i crimini, la porta a pubblicare un libro nel 2006, che racconta della strage del Circeo. L’anno dopo pubblica un secondo libro, che questa volta approfondisce la Banda della Magliana.

Federica Sciarelli è una donna colta, intellettuale e di successo. Queste qualità le aggiungono grande fascino e mettono ancor di più in luce la sua bellezza. Sì, perché la Sciarelli è una donna davvero carismatica e lo è sempre stata.

Sin da giovane, infatti, in tantissimi tra i telespettatori non hanno potuto non notare la sua grandissima bellezza. Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprire delle foto inedite della conduttrice tv.

Ecco com’era bella da giovane

Non tutti se la ricordano da giovanissima, nonostante Federica abbia iniziato la sua carriera da molti anni in tv. Ecco perché oggi vogliamo rinfrescarvi la memoria con questi scatti reperiti di recente.

Le foto in questione mostrano una Sciarelli in versione inedita, bellissima come soltanto in pochi se la ricordavano. Ecco di seguito un primo scatto della conduttrice e giornalista da giovane:

In questo scatto i capelli sono leggermente più scuri di quelli attuali e il suo look è vintage per i giorni nostri. Dalla foto trapela la grande semplicità della professionista, che è sempre apparsa sobria.

Ecco che di seguito vi sveliamo un’altra foto:

Qui troviamo una Federica Sciarelli giovanissima, ma già più matura. I capelli risultano più schiariti e freddi, toni che si adattano maggiormente al suo incarnato, come il bianco, tra l’altro, che mettono in evidenza il suo candore.

In quel periodo Federica faceva girare la testa a tutti sia per via della sua bellezza stratosferica che per la sua grande competenza a livello professionale. E ancora oggi la Sciarelli è una bellissima donna conosciuta da tutti i telespettatori Rai e non solo, che è riuscita a ritagliarsi un posto importantissimo in tv.

E voi cosa ne pensate di Federica Sciarelli da giovane? Non trovate che fosse bellissima e che sia cresciuta altrettanto bene? Fatecelo sapere!