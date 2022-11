Perché quest’anno l’influenza è così aggressiva

Benvenuto autunno e con lui addio all’estate o ai residui della stagione più calda, che molti si erano ormai abituati a quelle temperatura stranamente miti e inusualmente alte. Con l’arrivo di un novembre che può tale, però, è anche tempo di influenza e virus parainfluenzali. E quest’anno, con il Covid ancora ben presente, sono anche più cattive e difficili da superare – alcuni di voi l’avranno provato anche sulla loro pelle -. Ecco i motivi di quanto si sta verificando.

Magari a scuola, al supermercato, per negozi o semplicemente a casa ve ne sarete già accorti: è arrivata la stagione dell’influenza. E che sarà mai, penseranno in molti che con febbre, spossatezza, mal di gol e chi più ne ha e più ne metta ci combatte fin da quando era bambino e adesso di anticorpi se n’è fatto a sufficienza, per quanto possibile. No, perché quest’anno c’è da guardarsene bene dal prendersela l’influenza e il motivo non è solo il solito Covid, almeno non direttamente. L’allarme è stato lanciato settimane fa, ma è rimasto un po’ lì nella via di mezzo tra i consigli non richiesti e quelli che da un orecchio entrano e dall’altro escono. Cerchiamo, quindi, di capire i motivi di quanto si sta verificando.

L’influenza (soprattutto quest’anno) non va affatto sottovalutata

Nell’immaginario comune, probabilmente l’influenza stagionale è una delle patologie meno temute e più sottovalutate. Eppure, e i medici lo ripetono ogni anno quasi come fossero i compiti per le vacanze che vengono assegnati in ritardo, non va affatto presa alla leggera. Basta pensare che ogni anno fa registrare tra i 5mila e i 15mila morti, e non sono affatto pochi.

Quest’anno poi non fa eccezione, anzi. E non è solo un’evidenza pratica che si può immediatamente notare, effettuando dei rapidi sondaggi tra amici e familiari. Sì, perché il mondo della sanità lo sapeva e aveva avvertito da un pezzo sul fatto che sarebbe stata una brutta gatta da pelare. Ora ce ne stiamo rendendo conto e possiamo anche spiegarvi le cause di tutto.

Innanzitutto partiamo dal clima, che è un discorso un po’ politico, praticamente obbligatorio e ormai necessario da affrontare. Sì, perché non può essere considerato “normale” il quella fattispecie di caldo che ci ha accompagnato praticamente fino ai primi di novembre. Temperature che poi sono calate all’improvviso e hanno fatto registrare un’escursione termica significativa anche nell’arco delle stesse 24 ore. Anche negli ultimi giorni, abbiamo potuto godere di un sole quasi primaverile per poi trovarci stretti nel cappotto o con un thè caldo sotto le coperte alla sera. Beh, non è il discorso della nonna, ma il lasciapassare ideale per virus influenzali o parainfluenzali che tra un raffreddamento e un contagio hanno il loro habitat perfetto per attaccarci.

Il discorso, però, è ancora più ampio e complicato rispetto al solo cambiamento climatico. L’arrivo del Covid ha portato al largo uso (fino a poco tempo fa obbligatorio) dei dispositivi di protezione individuali. Ci riferiamo soprattutto alle mascherine, che servivano a proteggerci dal contagio di chi ci stava attorno e a interrompere la catena di trasmissione del nuovo Coronavirus. Soprattutto, dando uno scudo importante alle persone a rischio di infezione nella forma grave, e quindi la polmonite interstiziale bilaterale e le difficoltà respiratorie in generale che tante vittime hanno fatto nel periodo in cui un vaccino era solo un sogno e una speranza per i ricercatori.

Beh, è necessario sottolineare che – ovviamente, anche se in pochi ci hanno pensato – le mascherine hanno tenuto a bada la diffusione di tutti i virus, non solo del Covid. Stesso discorso per il distanziamento sociale e tutte le norme igieniche che sono diventate pubblicità, meme e mantra del 2020 e oltre. Ora, però, quella fase è finita e si è tornati a una sorta di pseudo-normalità, a una convivenza con il virus, che non è gratis e che sta avendo anche delle conseguenze.

Infatti, tutte quelle infezioni tenute a bada negli ultimi anni sono tornate e in maniera aggressiva e, caduto l’obbligo di mascherina, sono libere di prendere il sopravvento sul nostro sistema immunitario.

A supportare questa teoria c’è anche quanto successo nell’emisfero australe, dove quest’anno l’epidemia influenzale è stata particolarmente aggressiva. Si è registrato, infatti, un aumento dei casi ma anche una maggiore gravità. Dati che hanno subito allarmato le personalità scientifiche del nostro emisfero che hanno più volte spinto per la promozione del vaccino, possibilmente in abbinamento all’ennesima somministrazione del siero anti-Covid.