Perché non bisogna mai schiacciare le blatte in casa? Non hai idea di cosa rischi

La presenza delle blatte in casa mette angoscia a tante persone. Scopriamo cosa fare nel caso in cui si dovesse notare un esemplare simile in casa. Ecco perché non andrebbe mai schiacciato uno scarafaggio.

Con l’arrivo dell’estate, ecco spuntare fuori una moltitudine spropositata di insetti. Esistono diversi stratagemmi per tenere lontani dal proprio ambiente domestico mosche, zanzare, scarafaggi, formiche e altri insetti fastidiosi. Molte persone, poi, sono terrorizzate dalla loro presenza e vivono questo periodo con una perenna angoscia di avere ospiti indesiderati in casa.

Se le mosche e le zanzare possono principalmente dare fastidio, non possiamo dire lo stesso delle blatte. La possibile presenza di questi insetti sulle superfici calpestabili di casa non è per niente un aspetto piacevole con il quale avere a che fare. L’umidità e le alte temperature, però, fanno in modo che tali insetti – dall’aspetto per nulla “carino” – possano intrufolarsi in casa alla ricerca di briciole e di cibo.

Esistono, però, varie soluzioni per non rischiare mai di avere una o più blatte in casa. La pulizia frequente del pavimento e degli spazi esterni l’abitazione potrebbe essere un deterrente per questi insetti. Il nostro consiglio è di lavare spesso il pavimento d’estate con una soluzione a base di acqua e di aceto.

Quest’ultimo elemento non è per nulla amato dalle blatte, le quali scappano via solo venendo a contatto con l’odore dell’aceto.

In questo articolo, però, vogliamo darti alcune informazioni in merito alla “caccia” da dare alle blatte, nel caso in cui uno o più esemplari abbiano fatto capolino nelle stanze interne all’abitazione. Ecco per quale motivo non dovrai mai schiacciare una blatta.

Blatte in casa, non schiacciarle mai: ecco il motivo

Esistono anche metodi meno naturali per evitare che le blatte possano entrare in casa. Essi prevedono l’uso di polverine e insetticidi da spruzzare davanti la porta di casa o in altri luoghi strategici. Questi prodotti, però, possono essere pericolosi in caso di presenza di bambini o di animali domestici. In tal caso, sarebbe meglio evitare di utilizzarli.

Se tutti gli sforzi fatti per prevenire l’ingresso delle blatte in casa non sono stati sufficienti, non potrai fare altro che scacciare questi insetti da casa tua.

La soluzione più ovvia sembrerebbe essere quella di schiacciare la blatta con la ciabatta. Questi insetti, infatti, sono abbastanza veloci e questa potrebbe essere la soluzione più semplice per sbarazzarsene.

Quello che vogliamo farti scoprire oggi, però, non ti farà certamente piacere. Non tutte le blatte sono uguali. Se in alcuni casi, questa azione non comporterà alcun rischio per il futuro, altre volte andrà assolutamente evitata. Qual è il motivo? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

La soluzione da adottare

Nel caso in cui si dovesse essere schiacciata una blatta di sesso maschile o di piccole dimensioni, allora tale azione non comporterà alcun rischio. Le cose, invece, potrebbero essere ben più spiacevoli in caso di presenza di una blatta femmina. Quali sono i motivi? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Le femmine possiedono una tasca nella quale contengono tante uova – possono arrivare fino a un numero di 24. Lo schiacciamento di questa blatta potrebbe far spargere le uova per casa, con conseguenze deleterie per il futuro. Potresti andare incontro a una vera e propria invasione di piccole blatte, le quali resterebbero fissate sotto la tua scarpa. Un qualcosa che vorrai certamente evitare.

Come ovvio che sia, poi, diventa – per usare un eufemismo – complicato valutare se la blatta sia un maschio o una femmina. Il consiglio che diamo, quindi, sarà quello di non schiacciare mai questo insetto con la scarpa per ucciderlo, ma di fare ricorso a un fazzoletto o a un foglio di giornale. Con esso potrai schiacciare la blatta ed evitare una spiacevole invasione futura.

Dove andare a buttare il fazzoletto con la blatta? Sarebbe opportuno non gettare il tutto nel water, per evitare un possibile intasamento di esso con il giornale. Il consiglio è di buttare il tutto in un sacchetto di plastica e di provvedere subito all’allontanamento di esso dalla propria abitazione. Questi sono i consigli migliori per evitare di avere seri problemi con le blatte in casa.