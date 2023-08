Domani sera in campo Monza e Milan per il trofeo Silvio Berlusconi. Il derby lombardo in ricordo dell’ex presidente: orario e dove vederla.

Dopo la fine del trofeo Luigi Berlusconi, durato dal 1991 al 2021, inizia l’era del Silvio Berlusconi. Quel torneo che l’ex premier aveva dedicato a suo padre vedrà adesso sfidarsi Monza e Milan, le squadre del cuore del cavaliere. Domani in campo il derby lombardo, con le reti Mediaset che si occuperanno della copertura televisiva e streaming.

Monza-Milan, domani alle 20.40 il primo trofeo Silvio Berlusconi

Niente San Siro per il trofeo Berlusconi, Silvio Berlusconi. Saràl’UPower Stadium il teatro del derby lombardo Monza-Milan, dopo che nel 2021 i monzesi avevano ospitato l’ultimo Luigi Berlusconi contro la Juventus.

Martedì 8 agosto alle 20.40 torna dunque un nuovo appuntamento dell’estate calcistica italiana, una volta appuntamento imperdibile per gli appassionati, adesso modo per una importante sgambata in vista della prima giornata di Serie A, oltre che momento di ricordo dell’ex presidente dei due club Silvio Berlusconi.

La gara sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity, sportmediaset.it e Tgcom24.it, mentre in tv sarà trasmessa su Canale 5 in diretta. Ci sarà un momento per le celebrazioni, con il Volo che si esibirà in uno spettacolo di canto e coreografie. Il calcio di inizio è previsto alle 21. Poi la premiazione con coppa sul campo. Nel 2018 Berlusconi aveva acquistato il Monza che dalla Serie C è arrivata fino alla Serie A, con l’esordio nella massima serie arrivato il 13 agosto 2022.

Imparagonabile il percorso di Berlusconi al Milan, dove nei suoi 31 anni di presidenza ha fatto la storia del calcio italiano, internazionale e della società, alzando al cielo 29 trofei e rimanendo nel cuore di tutti gli appassionati.

Test importante per il campionato: Pioli schiera il suo Milan migliore

Stefano Pioli ha parlato di recente a SportMediaset del trofeo in programma domani. Il tecnico rossonero ha detto di essere stato in contatto con Berlusconi fino a 15 giorni prima della sua scomparsa: “Parlavamo di come fare giocare bene il Milan. Lui ha fatto la storia, ha reso la squadra grande e ottenuto successi irripetibili. Era una persona di grande carisma“. Sulla sua fede rossonera poi, Pioli non ha dubbi: “Aveva investito tanto e bene nel Monza, ma che fosse ancora milanista dentro credo sicuramente“.

Saranno anche prove concrete di serie A quelle di domani. L’allenatore emiliano campione d’Italia 2022 ha ricevuto da RedBird una squadra importante, con tanti acquisti arrivati in estate che adesso attendono di essere testati e posizionati al meglio. Rinforzi che vanno dunque visti in gare dal coefficiente elevato, e quello di domani può essere un test importante in vista dell’esordio in Campionato a Bologna il 21 agosto contro il felsinei.

Tentato Pioli di schierare il miglior Milan, così come di dare le ultime chance a chi in pre-season il campo lo ha visto meno. Secondo la Gazzetta dello Sport dunque, a scendere in campo potrebbero essere in difesa i titolari con Florenzi al posto di Calabria: Maignan tra i pali, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo spazio probabilmente a Krunic, con Reijnders e Loftus-Cheek in quel 4-3-3 tanto provato da Pioli in estate. In avanti invece Leao e Pulisic a supporto di Olivier Giroud, ma occhio anche ai nuovi scalpitanti acquisti, con Okafor presentato oggi in conferenza e Samuel Chukwueze. Non dovrebbe scendere in campo l’ultimo neo arrivato, ossia Yunus Musah.

Il Milan intanto è tornato dalla tournée americana con 2 sconfitte e un pareggio con la Juventus (che ha poi vinto ai rigori) e ci tiene a fare bene per caricarsi e partire con il piede giusto. Per onorare la storia e la memoria di Berlusconi ma anche per strappare un piccolo sorriso ai tifosi, in quella che in ogni caso sarà una serata di festa.