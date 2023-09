Perché le formiche camminano in verticale sui muri? C’è un motivo serio dietro

Se vi siete mai chiesti perché le formiche camminano in verticale sui muri, e come fanno a farlo, questo è l’articolo per voi.

Le formiche, considerate da molti insetti inutili e fastidiosi, conservano nel loro minuscolo corpo delle capacità sorprendenti che ci illuminano sulle meraviglie della natura. Tra queste, c’è il potere di camminare in verticale sui muri. Ma come ci riescono? Tutto sta in un piccolissimo organo del loro corpo, scopriamo di che si tratta.

Colonizzatrici globali: le formiche

Le formiche appartengono alla famiglia degli Imenotteri, di cui fanno parte anche vespe, bombi e api. Sono dotate di 3 paia di zampe e di un corpicino munito di addome, torace e testa. Questi piccoli insetti hanno davvero colonizzato l’intero pianeta, persino in aree dal clima estremo come i deserti, le foreste equatoriali e il Circolo Polare.

E sono tantissime: basti pensare che solo in Italia si contano 267 specie diverse di formiche, le quali a loro volta appartengono a 42 generi e 7 sottofamiglie.

Questi simpatici insetti sono davvero socievoli, e vivono in vere e proprie società organizzate a puntino, le colonie. All’interno di queste società possono vivere da poche a milioni di formiche, che si dividono a seconda del ruolo in regine e operaie.

Non si tratta comunque di una schiavitù per le operaie, al contrario di quanto si possa pensare, poiché di solito i due gruppi collaborano. Questo vuol dire che se le regine si occupano di deporre le uova, le operaie curano il resto. Queste ultime si occupano quindi di cercare il cibo, difendere il formicaio, prendersi cura degli individui più giovani, e così via. Non è la prima volta che affrontiamo curiosità sul mondo animale, ma questa, è sicuramente una delle più interessanti.

Fatto interessante, le formiche comunicano utilizzando i feromoni, sostanze chimiche che vengono prodotte da apposite ghiandole e recepite dalle loro piccole antenne. I feromoni si dividono in vari tipi, utili a svolgere funzioni diverse, dal richiamare i partner a lanciare un allarme, piuttosto che segnalare alle altre formiche un sentiero che porta al cibo.

Ed ecco spiegato perché, spesso, vediamo le formiche camminare una dietro l’altra in fila verso il cibo.

Perché le formiche camminano in verticale sui muri

Dopo aver conosciuto meglio le nostre instancabili amiche, veniamo alla domanda principale che ci siamo posti: perché le formiche camminano in verticale sui muri? Sono davvero tanti gli insetti che hanno questa capacità, ma non tutti riescono a farlo allo stesso modo.

Diversi ragni, ad esempio, impiegano a questo scopo delle caratteristiche particolari delle loro zampe, mentre altri insetti non possiedono queste peculiarità e sfruttano le caratteristiche della superficie su cui si arrampicano, in base al materiale di cui è composta. Per questo, molti insetti non sono in grado di camminare sulle superfici lisce, ma possono farlo su quelle porose.

Altri insetti, poi, sono dotati di zampe che producono sostanze adesive contenenti oli appiccicosi e zuccheri quando entrano in contatto con una superficie, come nel caso delle mosche.

Le formiche, da parte loro, hanno un’impressionante capacità di scalare muri e pareti senza problemi, ma se riescono a farlo non è grazie ad una particolare sostanza adesiva sulle loro zampette. Piuttosto, le formiche sono dotate di un uncino che permette loro di aggrapparsi letteralmente alle superfici su cui si trovano, che siano muri in cemento o tronchi di alberi.

È quindi questo il segreto grazie al quale le formiche camminano in verticale sui muri: una vera meraviglia della natura!