Mamma di 3 bimbi, resta di stucco quando scopre quanto spende in un anno

Una mamma di 3 bimbi ha provato a calcolare quanto spende in un anno, e la cifra che è emersa è scioccante.

Decidere di avere figli e costruirsi una famiglia è un passo importante nella vita di ognuno, che comporta davvero un’attenta valutazione. Mettere su famiglia, infatti, richiede di essere pronti non solo emotivamente, ma anche dal punto di vista economico. Questo perché, senza essere cinici, i figli rappresentano uno dei fattori che incide maggiormente sul bilancio familiare. Se n’è accorta una mamma americana di 3 bimbi, che ha provato a calcolare quanto spende in un anno per portare avanti la famiglia. Il risultato l’ha lasciata senza parole.

Quanto spende in un anno la mamma di 3 bimbi

Le spese che una famiglia deve sostenere annualmente dipendono da diversi fattori, tra cui numero di figli, Stato in cui si vive, abitudini e condizioni di salute. In ogni caso, secondo diverse statistiche il denominatore comune nelle spese delle famiglie con figli, ovunque nel mondo, è che queste ultime spendono molto di più proprio “a causa” loro. Una mamma americana, Dana Cirrone, ha provato a verificarlo.

33 anni e infermiera, Dana ha 3 figli, e ad un certo punto ha deciso di voler monitorare le spese che lei e il marito stavano sostenendo per quantificare fino a che punto i figli incidessero sul budget familiare. Così, la donna ha sommato le spese per il cibo, i compleanni, l’assistenza medica e le attività al di fuori della scuola. Il risultato? Lei e suo marito spendono circa 50.000 dollari all’anno in questo modo.

Davanti a questa rivelazione, la donna si è detta comprensibilmente sbalordita. A peggiorare la situazione c’è il fatto che il lavoro di Dana si basa su orari flessibili, che determinano la paga ricevuta. Quest’ultima quindi non è stabile, il che crea non poche difficoltà. Dana ha deciso di condividere la sua scoperta sui social, sperando di poter essere d’aiuto a qualcuno, quantomeno per farlo riflettere.

Tramite i commenti pubblicati sotto il suo video, poi, ha scoperto di aver tralasciato diverse fonti di spesa, come il mantenimento della casa, le spese mediche extra e le utenze. La cifra che lei e suo marito spendono ogni anno per vivere, quindi, potrebbe essere molto più alta! E se vi state chiedendo quale sia la voce di spesa che l’ha sorpresa di più, senza dubbio è il cibo: mai sottovalutare i bambini, mangiano un sacco!

Calcolare il budget familiare: un’abitudine necessaria

Dana ha concluso il suo video dicendo che lei e suo marito utilizzeranno le informazioni raccolte per aggiustare il tiro per quanto riguarda le spese familiari, rimuovendo quelle superflue.

Quanto agli utenti, in molti hanno dichiarato di aver perso la voglia di avere figli dopo aver scoperto quello che comporta in termini economici. Altri si sono detti semplicemente amareggiati verso un sistema che non tutela in alcun modo le famiglie. Molti altri, comunque, hanno rassicurato Dana facendole sapere che l’importo da lei speso è in realtà nella media.

In ogni caso, a prescindere dal risultato, tenere traccia del budget familiare, segnando e calcolando uscite ed entrate, è un’abitudine davvero importante. Oltre che ad avere maggior controllo sull’andamento dell’economia domestica, infatti, questa pratica consente di sapere quando è il caso di tagliare determinate spese inutili, evitando di ritrovarsi in problemi inaspettati.

Possiamo quindi dire che sì, avere figli costa, ma una buona gestione dei soldi facilita sicuramente il lavoro e permette di vivere sereni.