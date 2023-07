Perché i cani si infastidiscono quando tocchi le loro zampe? Il motivo inaspettato

Ecco che vi sveliamo perché non toccare le zampe del cane. Esistono dei validi motivi che bisogna conoscere e rispettare.

Molti cani non sopportano che gli vengano toccate le zampe. E vi confermiamo che esistono delle circostanze nelle quali è bene evitare di toccare le zampe del proprio cane. Vi sveliamo le ragioni di ciò di seguito.

Perché non toccare le zampe del cane

Sono tantissime le persone in possesso di un animale domestico, in particolare un cane, che si chiedono come mai in molti provino specifici fastidi. Alcuni di questi sono quelli che riguardano le zampe.

Molti cani, infatti, non tollerano che gli si vengano toccate le zampe. Proprio per questo è fondamentale conoscere il proprio animale domestico, prima di arrecargli danno o fastidio. Ma perché non toccare le zampe del cane, in certe situazioni, è raccomandato?

Innanzitutto dovete sapere che il cane potrebbe provare dolore tutte le volte che gli toccate le zampe. Secondo alcuni veterinari, potrebbe soffrire di patologie come la displasia dell’anca e del gomito oppure le artriti e le artrosi; e poi ancora potrebbe avere delle ferite, delle infiammazioni, delle lussazioni o delle fratture. Infine, potrebbe avere delle infezioni fungine o batteriche delle ghiandole interdigitali.

Ma non è tutto, perché in molti cani, le zampe sono semplicemente delle zone sensibili o considerate intime. Proprio per questo, certi animali preferiscono che non vengano toccate da persone che non conoscono. Un’altra causa potrebbe essere lo stress: se un cane si trova in uno stato di malessere, probabilmente vorrà evitare il contatto fisico e di conseguenza quello sulle zampe.

Queste non sono le uniche ragioni per le quali i cani possono provare fastidio. Eccone altre di seguito.

Altri motivi validi per non farlo

Alcuni cani provano una vera e propria sensazione di costrizione tutte le volte che qualcuno tocca loro le zampe. Proprio per questo, bisognerebbe fare molto caso all’atteggiamento assunto dal proprio cane subito dopo aver ricevuto una carezza alle zampe.

Nel caso in cui notaste che il vostro cane si stia innervosendo, sarebbe meglio evitare il contatto con quelle zone. Molti addestratori possono aiutare i padroni a migliorare quest’aspetto del proprio cane.

Un ultimo motivo potrebbero essere le esperienze negative pregresse. Tanti cani, infatti, specialmente quelli che vengono adottati, hanno spesso un passato negativo, fatto di crudeltà e di avvenimenti che ogni animale vorrebbe dimenticare.

Il corpo, però, registra e ricorda tutto. Proprio per questo, se il cane ha vissuto un’esperienza traumatica in passato che ha coinvolto le sue zampe, è probabile che adesso non voglia che gli vengano toccate.

Anche in questo caso, quindi, sarebbe meglio evitare di toccargliele oppure aiutarlo a superare il trauma grazie al sostegno di un addestratore. In ogni caso, prima di fare qualsiasi tipo di autodiagnosi, è raccomandabile mettersi in contatto con il proprio veterinario.

Soltanto in questo modo, infatti, conoscerete il reale motivo per il quale il vostro cane non sopporta che gli vengano toccate le zampe.