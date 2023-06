Perché le dita a mollo in acqua si raggrinziscono? Il motivo conosciuto da pochi

Ti sei mai chiesto perché le dita a mollo in acqua si raggrinziscono? È un fenomeno curioso questo, che per anni è stato oggetto di studio. Oggi abbiamo finalmente una spiegazione scientifica che ti sorprenderà.

Sarà capitato anche a te, soprattutto da bambino, di rimanere stupito dinanzi a un fenomeno strano: la pelle che diventa rugosa se lasciata in acqua per lungo tempo. Da cosa dipende questo cambiamento dell’epidermide? Svelato il motivo che conoscono in pochi.

Il curioso fenomeno della pelle che diventa rugosa in acqua

Da bambino, le dita di mani e piedi che diventavano rugose se lasciate a mollo in acqua per un tempo più o meno breve, ha scandito il tempo che trascorrevi a mare o in piscina.

Quando la tua pelle iniziava a “trasformarsi” significava che era giunto il momento di uscire dall’acqua. Ti hai mai incuriosito questo fenomeno? Ti sei mai chiesto perché le dita a mollo in acqua si raggrinziscono? Finalmente oggi abbiamo una risposta che siamo sicuri lascerà senza parole anche te.

Il corpo umano è una macchina perfetta che per sopravvivere cerca di adattarsi a ogni nuova situazione. L’ambiente marino non è il nostro habitat naturale eppure la natura ha fatto in modo che il nostro organismo sia pronto a difendersi, ad agire e intervenire in ogni occasione, per esempio quando si trova in acqua. Oggi scopriamo dunque la vera ragione per cui la pelle in acqua diventa rugosa.

Perché le dita a mollo in acqua si raggrinziscono: la vera ragione

Abbiamo finalmente la risposta a una domanda che per secoli ha incuriosito gli scienziati e non solo: perché le dita a mollo in acqua si raggrinziscono? Oggi lo scopriamo.

Secondo numerosi studi, la rugosità della pelle che si trasforma dopo essere stata in ammollo anche per pochi minuti, dipende da una specifica reazione cutanea che coinvolge mani e piedi.

Cosa succede da un punto di vista biologico e scientifico? Semplicemente che i globuli rossi, per via di un impulso del sistema nervoso, si restringono quando la pelle resta in acqua per troppo tempo, di conseguenza, la punta delle dita si raggrinzisce e le dita di mani e piedi sembrano d’improvviso “invecchiate”.

Ma secondo gli studiosi ci sarebbe anche un’altra spiegazione a questa rugosità della pelle. L’Università di Newcastle, nel Regno Unito, ha condotto uno studio che ha coinvolto 20 persone.

A 10 partecipanti è stato chiesto di afferrare delle biglie dopo aver tenuto le mani in acqua per 30 minuti (e quindi utilizzando le dita delle mani raggrinzite a causa dell’acqua).

Ad altre 10 invece, è stato chiesto di maneggiare le stesse biglie ma con mani asciutte. Cosa è stato in grado di dimostrare questo studio? Che le persone con le dita raggrinzite sono in grado di afferrare meglio gli oggetti, persino quelli sferici, a differenza di chi invece maneggia gli stessi oggetti ma con le dita asciutte.

Questi dati sono importanti e testimoniano che l’essere umano, in passato, ha sviluppato questa capacità che consente una presa migliore degli oggetti sott’acqua. I nostri antenati, secondo gli studiosi, l’avrebbero sviluppata quando procacciavano cibo dedicandosi alla pesca con l’aiuto solamente delle loro mani.

Ecco dunque le ragioni principali per cui le dita a mollo in acqua si raggrinziscono. Ma in quanto tempo si verifica questo fenomeno? In acqua e con una temperatura che oscilla tra i 30 e i 40 gradi, le dita si raggrinziscono in 3 minuti.

Invece, a temperature più fresche, intorno ai 20-24 gradi, sono necessari fino a 10 minuti. Studi hanno dimostrato anche che le dita di mani e piedi diventano rugose più facilmente in acqua dolce che in quella salata.

Sai che il modo in cui si formano le rughe potrebbe aiutare i medici a diagnosticare alcune patologie? Sempre studi scientifici hanno dimostrato che nei pazienti con il morbo di Parkinson, una mano presenta più rughe dell’altra. Invece, i pazienti diabetici o con psoriasi impiegano più tempo per ottenere mani e piedi rugosi in acqua a differenza dei pazienti con fibrosi cistica le cui dita si raggrinziscono molto velocemente.