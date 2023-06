Incidente Lamborghini, ascoltata la super testimone

Continuano le indagini sull’incidente avvenuto tra la Lamborghini Urus e la Smart il giorno 14 giugno 2023.

La Lamborghini ha centrato una Smart in via di Macchia Saponara a Casal Palocco causando la morte di un bimbo di soli 5 anni, poi il ferimento della sorella e della madre. Adesso gli investigatori stanno ricostruendo il puzzle, inserendo piano piano le varie tessere di cui sono in possesso.

L’ultima è quella venuta fuori dalla testimonianza di una giovane di vent’anni, che era salita sulla Supercar un km prima che si verificasse l’incidente.

Le forze dell’ordine hanno interrogato Gaia

La giovane era accanto a Matteo Di Pietro, lo youtuber che era alla guida del mezzo e che adesso a seguito della morte del piccolo è indagato per lesioni e omicidio stradale. I carabinieri stanno incrociando i ricordi e i racconti dei testimoni, in particolare quelli della giovane per cercare di capire cosa sia successo prima dello scontro.

Centrali sono la dinamica dei fatti e la velocità alla quale l’auto viaggiava. Si tratta di due aspetti fondamentali che consentono di capire chi ha responsabilità e come.

L’incidente che ha causato la morte del piccolo di 5 anni

Matteo Di Pietro è indagato per omicidio stradale avendo provocato la morte di Manuel di soli 5 anni. Il giovane alla guida è risultato essere positivo alla cannabis. Poi sono stati eseguiti degli altri esami, di secondo livello, volti a capire quanta droga avrebbe assunto e in quali quantità.

La procura di Roma ha disposto degli esami tossicologici di secondo livello sul giovane ma nel frattempo si continuerà a raccogliere delle testimonianze delle persone presenti nel luogo del sinistro. Ricordiamo che per fortuna l’incidente non ha coinvolto altre auto tranne la Smart sulla quale viaggiavano la madre, la piccola di quattro anni e il bimbo di 5.

La decisione della multinazionale contro gli utenti registrati e il canale dei The Borderline

Intanto la gran parte dei video del canale dei Borderline la sera dell’incidente è stata cancellata, il canale è stato chiuso. La piattaforma ha interrotto le attività in segno di lutto.

Un portavoce della multinazionale ha scritto di aver rimosso gli annunci del canale the Borderline perché non conformi con la normativa. Ogni Creator dovrebbe comportarsi in maniera responsabile all’interno e all’esterno della piattaforma, purtroppo non tutti lo fanno.