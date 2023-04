Perché in ogni ascensore c’è sempre uno specchio: il motivo che non ti aspetti

Perché in ogni ascensore c’è sempre uno specchio? Ti sei mai posto questo interrogativo? Finalmente il mistero è svelato. La risposta ti sorprenderà per davvero.

Hai mai fatto caso che negli ascensori, e non solo in quelli degli alberghi, c’è sempre uno specchio? Ecco la ragione collegata alla sua presenza. Incredibile.

Storia degli ascensori: chi li ha inventati, dove e quando

Tutti usufruiamo sicuramente spesso degli ascensori. A meno che tu non viva in una villa o in una casa indipendente e salvo che tu non abiti in un condominio vecchio o localizzato al piano terra, avrai anche tu a tua disposizione l’ascensore, una delle comodità migliori che si potesse inventare.

A questo proposito, quanto sei ferrato sull’argomento? Per esempio, sai chi ha inventato il primo ascensore? E dove? E quando? Rispondiamo alle tue domande.

Il primo ascensore vide la luce a New York nel 1857 grazie al brevetto di Elisha Otis che dimostrò a una folla di scettici come questo marchingegno straordinario fosse comodo e sicuro per il trasporto delle persone.

In Italia, il primo ascensore arriva qualche anno più tardi, nel 1870, quando viene installato per mano dell’azienda milanese Stigler nell’Albergo Costanzi a Roma.

Da quel momento, gli ascensori, considerati ormai sicuri, iniziano a comparire in tutta Europa: dalla Tour Eiffel a Palazzo Barberini, quest’ultimo sarà il primo della storia ad essere attrezzato con un ascensore elettrico.

Oggi praticamente utilizziamo l’ascensore anche quando non necessario: perché affaticarsi a salire le scale quando una “macchina” elettrica può trasportati dove vuoi? Piccola curiosità: hai mai notato che in ogni ascensore c’è sempre uno specchio? Ti sei mai chiesto il perché? Te lo sveliamo subito e ti anticipiamo che non è assolutamente per fini estetici.

Perché in ogni ascensore c’è sempre uno specchio

Te lo sarai domandato sicuramente anche tu tante volte: perché in ogni ascensore c’è sempre uno specchio? No, non è per consentirci di specchiarci. La ragione, anzi, le ragioni che si nascondono dietro l’installazione di questo oggetto sono molto più profonde.

In ogni ascensore c’è sempre uno specchio per motivi di:

Sicurezza : gli specchi in ascensore ci consentono di avere una panoramica totale di ciò che succede nell’abitacolo: possiamo per esempio controllare che nessuno perpetri furti o rapine ai nostri danni dato che possiamo vedere ciò che succede alle nostre spalle.

: gli specchi in ascensore ci consentono di avere una panoramica totale di ciò che succede nell’abitacolo: possiamo per esempio dato che possiamo vedere ciò che succede alle nostre spalle. Claustrofobia : gli spazi piccoli possono essere soffocanti soprattutto se si soffre di claustrofobia. Ebbene, gli specchi in questo caso sono davvero d’aiuto. Essi aumentano, almeno visivamente, il senso di profondità dando all’abitacolo un aspetto più grande di quello che ha in realtà.

: gli spazi piccoli possono essere soffocanti soprattutto se si soffre di claustrofobia. Ebbene, dando all’abitacolo un aspetto più grande di quello che ha in realtà. Accessibilità facilitata: grazie agli specchi presenti in ascensore, le persona con disabilità, per esempio quelle che siedono sulla sedia a rotelle, possono orientarsi più facilmente all’interno dell’abitacolo gestendo i movimenti.

Ora finalmente hai scoperto anche tu perché in ogni ascensore c’è sempre uno specchio. Certo, esso può tornarti utile anche per un ritocco dell’ultimo minuto o per controllare se tutto è in ordine ma non è stato pensato assolutamente per assolvere una funzione estetica.

Ma davvero in tutti gli ascensori ci sono gli specchi? La risposta è no. In quelli esterni, con grate o con porte a chiusura con vista, non c’è necessità di inserire specchi nell’abitacolo.

In tutti gli altri casi, e cioè negli ascensori piccoli o grandi senza vista sull’esterno, invece gli specchi sono presenti. Chi ha pensato di inserirli ha messo indubbiamente in atto un trucchetto psicologico: lo specchio è rassicurante, soprattutto se l’abitacolo è molto piccolo.

Il senso di spazio e profondità che dona lo specchio, aiuta anche le persone claustrofobiche a sfidare la paura dei luoghi chiusi, utilizzando questa macchina straordinaria che è estremamente comoda e utile.

Gli ascensori moderni, rispetto a quelli di un ventennio fa, sono ancora più sicuri e confortevoli ma sempre dotati di specchi. Soprattutto se sono piccoli, si tende oggi a ricoprire tutte le pareti dell’abitacolo con superfici riflettenti dando al “viaggiatore” la sensazione di trovarsi in un corridoio senza fine.

Dunque, se sei claustrofobico e non ti sei mai spiegato perché l’ascensore non ti fa poi così tanta paura, ora hai una risposta ai tuoi interrogativi. Lo specchio diventa strumento di sicurezza e protezione.

Tutti gli ascensori dotati di specchi aiutano a controllare l’ambiente in cui ci troviamo in quel momento facendoci sentire tranquilli e al sicuro. Se pensi che l’installazione degli specchi negli ascensori sia una invenzione moderna, ti sbagli.

Anche nei primi ascensori utilizzati per il trasporto delle persone e risalenti al XIX secolo, c’erano già delle superfici riflettenti sul fondo della cabina.