Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di Udine: vinto il ballottaggio

Appoggiato dal centrosinistra, De Toni ha vinto il ballottaggio diventando il nuovo sindaco di Udine: “La città ha scelto il cambiamento”.

Risultato definitivo: Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di Udine. Il candidato del centrosinistra ha superato di circa 2mila voti l’avversario Pietro Fontanini, sindaco uscente della città. Ecco perché De Toni, tra le prime dichiarazioni rilasciate da nuovo primo cittadino, ha parlato della volontà di cambiamento dei cittadini: “Non posso dire che ci rimboccheremo le maniche per lavorare perché le maniche sono già rimboccate”.

Udine, De Toni vince il ballottaggio: 52% dei voti

Cambiamento importante a Udine, che non solo si distingue dal resto del Friuli Venezia Giulia, ma al ballottaggio sceglie il candidato del centrosinistra. Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco del capoluogo, dopo aver superato Pietro Fontanini con il 52,8% dei voti. Sono state 18.576 le preferenze per De Toni, contro le 16.573 di Fontanini – ossia il 47,15%.

Una scelta forte quella degli udinesi, che va in contrasto come detto anche con le recenti regionali. Lo scorso 6 aprile infatti il centrodestra si era imposto con una vittoria schiacciante nei confronti del Pd e della coalizione di centrosinistra, con l’elezione di Massimiliano Fedriga come presidente della giunta regionale sostenuto da Lega Fvg per Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Fedriga Presidente, Forza Italia Berlusconi per Fedriga Partito Popolare Europeo, Autonomia responsabile; contro un misero 29,7% ottenuto da Partito democratico, Patto per l’Autonomia, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Open Sinistra Fvg, Slovenska Skupnost.

Insomma, stavolta De Toni che già era arrivato alle urne da underdog, la soddisfazione è doppia. Il nuovo primo cittadino ha detto di essere già al lavoro per Udine, e di non poter di doversi rimboccare le maniche “perché sono già rimboccate da tempo”.

L’entusiasmo di De Toni: “Risultato che premia tutte le nostre fatiche”

Il supporto è arrivato anche dal Movimento Cinque Stelle, oltre che al Pd, Azione-Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra. De Toni, entusiasta nelle prime dichiarazioni rilasciate dopo la certificazione della vittoria e il definitivo spoglio, ha battuto il sindaco uscente Fontanini che invece era sostenuto da Fontanini sindaco, Identità civica, Lega Fvg per Salvini premier, FdI, Forza Italia e Unione di Centro.

Risultato doppiamente importante, che ripaga delle fatiche di tutti i candidati ha affermato De Toni, il quale ha detto di volersi impegnare per una Udine già più bella e più viva, e che ha scelto un importante cambiamento: “Già da domani saremo al lavoro per iniziare a completare la composizione della giunta ed essere operativi. Ci aspettano già il 25 aprile, il primo maggio e un grande impegno come l’adunata nazionale degli alpini“.

Proiettato agli impegni imminenti che attenderanno il lavoro del Comune di Udine. Nel pomeriggio di oggi anche la segretaria del Pd ha voluto congratularsi con il nuovo sindaco. Elly Schlein ha parlato di grande soddisfazione per tutto il partito per la sua vittoria a Udine, una soddisfazione “anche per tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso“. E anche per il Pd, aggiungiamo noi, visto il dominio incontrastato della Lega e del centrodestra nel Friuli, un segnale sicuramente importante anche a livello nazionale.