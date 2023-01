Auto, questo pulsante nascosto ti riscalda la macchina in soli 5 minuti: premilo

È il pulsante nascosto che riscalda tutta l’auto in soli 5 minuti. Basterà premerlo per contrastare il freddo invernale.

Quando arriva l’inverno sedersi in auto dopo che è rimasta al parcheggio è molto difficile. Il freddo prende possesso di tutto l’abitacolo e prima che si riscaldi si è già raggiungo il luogo di destinazione. In pochi sanno che ogni auto è dotata di un pulsante segreto che in pochi secondi riscalda l’auto: basterà premerlo e come per magia si potrà godere del caldo interno.

Come riscaldare velocemente l’auto in inverno

In inverno maltempo, pioggia, neve e ghiaccio sono tutte condizioni del meteo che rendono difficili gli spostamenti. Non solo, ogni volta che si sale in auto si percepisce una temperatura bassissima che non aiuta di certo la guida sicura.

Per chi deve andare a lavorare o raggiungere una destinazione quando le temperature sono basse, l’auto ci mette sempre tantissimo tempo prima di riscaldarsi e spesso si resta al freddo sino a quando non si parcheggia nuovamente. Insomma, in inverno è necessario trovare subito una soluzione adatta per riscaldare l’auto in pochi secondi dopo la messa in moto e la partenza.

C’è un pulsante che può aiutare e rendere l’auto calda in pochissimi secondi.

Non lo sa praticamente nessuno, ma basterà impostare l’aria condizionata con la temperatura più calda possibile così che il veicolo si riscaldi velocemente. Un metodo che contrasta l’umidità interna e facilita la guida in caso di condizioni estreme.

Non solo, il climatizzatore per l’inverno si attiva insieme al ricircolo dell’aria così che in pochi secondi tutto l’abitacolo sia avvolto da una calda carezza soprattutto se ci sono più passeggeri.

Dove è situato il pulsante segreto

Ricapitolando è quindi necessario attivare l’aria condizionata e poi il pulsante classico del ricircolo dell’aria, impostando una temperatura media/gradevole verso i 22°C. Così facendo l’auto si riscalda in fretta e non si permette l’entrata dell’aria inquinata all’interno dell’abitacolo.

Ovviamente, questo è un tipo di comando da attivare nei primi minuti di viaggio al fine di poter avere subito una temperatura gradevole e calda dentro l’auto. Abusare dell’aria condizionata e del ricircolo dell’aria potrebbe aumentare l’accumulo di anidride carbonica e impedire un normale afflusso di aria fresca dall’esterno.

Abusare comporta inoltre:

La formazione della condensa sui finestrini

Possibilità di sonnolenza mentre si guida

Riflessi ridotti durante il viaggio.

È quindi corretto fare in modo che le due funzioni si incontrino per riscaldare immediatamente l’auto. Dopo una decina di minuti è bene disattivare il ricircolo dell’aria e l’aria condizionata, lasciando il “riscaldamento” classico in dotazione.

Questo trucco è formidabile anche per sciogliere il ghiaccio dal parabrezza, durante il gelido inverno dopo una notte passata in un parcheggio.

Le nuove auto sono tecnologicamente avanzate e le funzioni di cui sopra si attivano e disattivano da sole.