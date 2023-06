Perché il cane mangia spesso l’erba? Il vero motivo non è quello che credi tu

Ti sei mai chiesto perché il cane mangia spesso l’erba? Il motivo è questo qua e sicuramente non è quello che pensano in tanti. Scopriamo la ragione per cui i nostri amici a quattro zampe adottano questa curiosa abitudine.

Sarà capitato anche a te di vedere un cane, magari proprio il tuo, mangiare l’erba. Per quale ragione succede questa cosa? Ecco il vero motivo. Ti anticipiamo subito che non ha nulla a che fare con il gioco o con la mancanza di attenzioni.

Cani e strani comportamenti: ecco la spiegazione a diverse abitudini curiose

I nostri cani spesso si comportano in modo strano: si annusano, corrono in cerchio, si mordono la coda o rotolano sul prato anche se sono da soli. Da cosa dipendono queste curiose abitudini?

Il consiglio degli esperti cinofili e veterinari è di osservare sempre con attenzione i nostri amici a quattro zampe. Alcuni comportamenti potrebbero essere istintivi o evolutivi, altri invece un campanello di allarme indicativi di vari problemi di salute.

Hai mai visto il tuo cane alzarsi di improvviso e iniziare a girare per casa come una trottola, senza fermarsi un momento? In questo caso, il tuo cucciolo sta manifestando la sua felicità scaricando un po’ di energia repressa. Facci caso: generalmente si comporta così se è stato da solo per tutta la giornata o anche solo per qualche ora.

Se invece gira in tondo cercando di mordersi la coda, la situazione potrebbe essere più seria e complessa. Il cane generalmente si comporta in questo modo quando è stressato o quando ha mal di orecchie. Consulta subito un veterinario.

Ancora, se annusa altri cani anche in posti strani, non preoccuparti. Questo comportamento è normale per i nostri amici a quattro zampe: così apprendono nuove e utili informazioni su altri cani che a loro si avvicinano.

C’è però un’altra abitudine strana che spesso i nostri cani hanno: mangiare erba. Perché lo fanno? Ecco la vera ragione.

Perché il cane mangia spesso l’erba? Il vero motivo

Ti sarà capitato sicuramente di notare che il tuo cane spesso mangia erba. Perché ha un comportamento del genere? Non preoccuparti, ti rassicuriamo subito: è una normale abitudine.

L’80% dei cani mangia piante e in particolare fili di erba per depurare l’organismo. A questa ragione, secondo i veterinari, se ne devono aggiungere altre tre. I nostri amici a quattro zampe mettono in pratica questa curiosa abitudine anche in questi casi.

Mal di pancia

Se il tuo cane ha fatto indigestione o ha mangiato qualcosa che gli ha fatto male, molto probabilmente mangerà l’erba che lo farà vomitare. In questo modo pulirà il suo stomaco.

Può assumere questo comportamento anche se ha ingerito per errore un corpo estraneo come una pallina o una pietra.

L’erba in questo caso è l’ingrediente che lo aiuterà ad espellere ciò che d’intruso ha nello stomaco. L’erba è infatti una sostanza irritante, che aumenta la secrezione dei liquidi e che genera vomito.

Integrare sali minerali e altri nutrienti

L’erba fornisce fibre sali minerali ai nostri cani e facilita la digestione.

In questo caso, assicurati che il tuo cane mangi adeguatamente alimenti che contengano tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Se mangia erba significa che molto probabilmente la sua alimentazione non è completa.

Perché il cane mangia spesso erba? È una sana abitudine evolutiva

Talvolta, mangiare l’erba per i cani è semplicemente un’abitudine alimentare ereditata dai loro antenati, i lupi. Potrebbe però capitare anche che il tuo cane mangi l’erba dopo la pioggia: in questo caso, essa serve solo per rinfrescare la bocca. Preoccupati soltanto di verificare che nel tuo giardino non ci siano piante dannose o trattate con pesticidi.

Attenzione dunque al comportamento del nostro fedele amico. Se noti che il tuo cane mangia erba e vomita di continuo, sarebbe il caso di consultare un veterinario. L’erba resta comunque per i nostri cani, il metodo naturale con cui auto-produrre il vomito per alleviare disagio e dolore che provano allo stomaco.

Assicurati che attraverso il vomito espella tutto ciò che rappresenta per lui/lei un fastidio. Se questo comportamento si ripete però quotidianamente, c’è sicuramente qualcosa che non va e che deve essere approfondito. Secondo gli esperti cinofili, infine, alcuni cani mangiano erba solo per noia.