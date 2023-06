Facebook, Instagram e Whatsapp down: cosa sta succedendo

Poco dopo le 16 di questo pomeriggio, sono arrivate migliaia di segnalazioni per un malfunzionamento delle app Meta, Facebook, Instagram e Whatsapp.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali. Già ieri si era registrato un malfunzionamento per Whatsapp, che ha riguardato non solo il nostro Paese ma il mondo intero. Il portale Downdetector ha confermato che per un’ora, almeno fino alle 20.30.

Facebook, Instagram e Whatsapp down

Dopo il down di WhatsApp registrato nella serata di ieri, sembra che non siano ancora stati risolti i problemi per Meta. Sul portale Downdetector, infatti, sono arrivate nuove segnalazioni, sembra che sia Facebook sia WhatsApp che Instagram si siano nuovamente bloccati e che gli utenti non riescano accedere o inviare messaggi sulle piattaforme social.

Al momento sono già migliaia le segnalazioni arrivate, ma da parte dell’azienda non è arrivata ancora nessuna comunicazione ufficiale. I malfunzionamenti di ieri non hanno riguardato solo l’Italia, sembra infatti che WhatsApp abbia avuto problemi a livello globale. A partire dalle 19.20 (ora italiana) su Twitter si sono susseguite migliaia di segnalazioni di utenti italiani che non riuscivano a utilizzare l’app di messaggistica istantanea. Lo stop si è protratto fino alle 20:30 circa. Le segnalazioni sono giunte anche dal Regno Unito, India, Usa e Pakistan.

Notizia in aggiornamento.