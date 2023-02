Perché i conducenti stanno mettendo le chiavi dell’auto in frigo: l’importante motivo

Molti conducenti di vetture stanno mettendo le chiavi all’interno del frigo. Ecco la motivazione che li spinge a fare questo gesto.

Tutti quanti coloro che possiedono una patente e che vogliono avere un’indipendenza per potersi spostare da una zona all’altra senza aver bisogno di chiedere passaggi ad amici o parenti o aspettare mezzi pubblici, tendono ad acquistare un’auto.

La scelta di questa ha svariati fattori come l’alimentazione se a benzina, a diesel o elettrica oppure al numero di kilometri che dobbiamo percorrere in giornata e al numero di passeggeri che intendiamo trasportare.

Chiavi dell’auto: ecco perché in molti li mettono in frigo

Una volta entrati in possesso della nostra vettura, tendiamo a tenerla come fosse un gioiello e a far si che sia sempre pronta per la sua mansione dovendo anche sborsare dei soldi per la sua manutenzione.

In questo modo, ci assicuriamo che sia sempre perfetta e che nulla possa impedire di metterci in viaggio e affrontare le sfide del traffico cittadino o di rilassarci andando a fare una passeggiata in luoghi meno affollati con la nostra auto.

Bisogna, però, stare sempre all’erta per quanto riguarda il Codice della Strada, perché ci sono delle norme da rispettare affinché la circolazione su strada non provochi danno e incidenti sia a noi che agli altri conducenti.

Uno dei problemi maggiori che si riscontrano è quello del parcheggio, perché a volte è difficile trovarlo o lo si trova in zone non del tutto sicuro oppure quando stiamo per tornare a casa, se non abbiamo un box o un garage a disposizione, tendiamo a parcheggiare nei pressi più vicini.

Ed è proprio qui che dobbiamo stare attenti, perché le nostre chiavi moderne, sono dotate di un sistema keyless che controlla tramite onde l’accensione e lo spegnimento della nostra vettura.

Cosa accade

Molti hacker, riescono a intercettare queste onde e i codici a lunga distanza e potrebbero decifrarli e riprodurli per poter rubare la nostra vettura e ci ritroveremo senza auto senza sapere il motivo.

Ma esiste un metodo che potrebbe impedire ai ladri di rubare i nostri dati elettronici ed è un metodo a cui nessuno aveva pensato e questo blocca ogni tipo di segnale e impedisce di replicarlo.

Per far si che i malfattori non entrino in contatto con i nostri dati elettronici basta mettere le chiavi dell’auto in frigo o nel congelatore. In questo modo, le onde vengono freezate e non riescono ad essere captate da questi pirati informatici.

In molti si sono chiesti se questo metodo poi impedisce il buon funzionamento delle chiavi quando dobbiamo riaprire la nostra auto. Ma non bisogna preoccuparsi, basterà levare dal frigo poco prima le chiavi e attendere che tornino a temperatura ambiente.

Il consiglio, è sempre quello di evitare di accendere la nostra vettura dalle lunghe distanze, ma di farlo in prossimità dello sportello evitando che le onde vengano diffuse su larga scala e captate dai ladri.

Questo metodo è stato sperimentato da molti conducenti di auto che si sono ritrovati sorpresi dal suo funzionamento.