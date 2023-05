Perché è sconsigliatissimo condividere la rete Wi-Fi con il vicino: cosa accade

Perché è sconsigliato condividere la rete Wi-Fi con il vicino: cosa accade se lo fai? Scopriamo insieme.

Condivisione della rete Wi-Fi: sai perché non dovresti mai prestare la tua password al vicino? Ecco che cosa succede se lo fai. Nulla di buono per te.

Connessione ad internet e il pericolo della condivisione

Non c’è una sola persona che oggi non abbia una connessione internet. Grazie anche alle promozioni fatte dai vari operatori telefonici è possibile usufruire di tanti gigabyte ogni mese per poter accedere alla rete.

Talvolta il cellulare stesso può funzionare anche come modem soprattutto se è necessario collegarlo al computer quando siamo lontani da casa o in un luogo in cui non è presente un router.

La prima regola – insegnano gli esperti – da rispettare per tutelare se stessi e la propria connessione a Internet, è stabilire ovviamente una password segreta, ovvero un codice che permetterà di accedere al Wi-Fi domestico per poter navigare in rete.

Ti è mai capitato di “prestare” la tua password ad un vicino? Se lo hai fatto sei una persona davvero gentile ma ti consigliamo di non farlo più. Ecco che cosa potrebbe succedere. Scopri perché è sconsigliatissimo condividere la rete Wi-Fi con il vicino.

Perché è sconsigliatissimo condividere la rete Wi-Fi con il vicino

Le reti wireless ormai fanno parte della nostra quotidianità. La tecnologia ci consente di avere a nostra disposizione molteplici possibilità di connessione. Possiamo per esempio installare un modem a casa e collegare i nostri dispositivi elettronici.

Oppure possiamo fare in modo che il nostro cellulare funga da modem per collegare per esempio, computer, televisione o tablet. La connessione Wi-Fi è indispensabile e ci salva in tante situazioni. Anche tu ce l’avrai sicuramente e siamo sicuri che per accedervi tu abbia memorizzato una password.

Ti è mai capitato che il tuo vicino di casa ti chiedesse il favore di poter utilizzare la tua connessione? Se lo hai fatto, ci dispiace dirti che hai sbagliato. Ecco perché è sconsigliatissimo condividere la rete Wi-Fi con il vicino. Ci sono diversi punti da analizzare a questo proposito.

Iniziamo col primo. Condividere la rete Wi-Fi potrebbe essere una soluzione intelligente da adottare per risparmiare sui costi fissi mensili di gestione internet. Pensa però anche al rovescio della medaglia: più dispositivi collegati sulla stessa rete navigheranno lentamente.

La perdita di velocità è il primo problema che riscontreremo se decidiamo di condividere la rete Wi-Fi con il vicino. La connessione è limitata e con una capacità di navigazione specifica: più di tre dispositivi connessi non possono che registrare problemi di navigazione.

Questo significa che condividere la rete Wi-Fi con il vicino ti farà certo risparmiare sul canone di gestione (sempre che si sia stipulato un accordo) ma perdere velocità.

Punto numero 2: scarsa qualità della connessione. Questo problema si collega al punto di cui sopra. Più dispositivi elettronici collegati a una stessa rete non potranno mai avere una connessione di qualità.

Passiamo ad un altro punto importante, il numero 3: problemi di privacy e sicurezza. Avere una rete internet significa poter navigare senza limiti. La password è importante e ci aiuta a non mettere a rischio la nostra connessione. Ovviamente, se la condividiamo con gli altri non possiamo sapere in quale modo essi mettono a rischio la privacy e la sicurezza della nostra connessione.

Punto numero 4: malware sui dispositivi. Sì, condividere la rete Wi-Fi con il vicino può significare non avere un controllo esclusivo sulla rete. Chi utilizza la nostra connessione potrebbe anche involontariamente “infettare” il nostro software di rete con virus, malware vari e spyware che consentono poi agli hacker informatici di prendere possesso delle nostre chiavi di sicurezza e dati conservati sui nostri dispositivi.

E qui arriviamo al punto numero 5: furto di dati personali. La password protegge la nostra privacy che è messa in pericolo però se condividiamo con altri la nostra rete Wi-Fi.

Gli hacker possono fare danni proprio collegandosi alla nostra rete soprattutto se libera o senza chiave di sicurezza. Il rischio più grande? Vedere sottratti dati, informazioni, password a noi appartenenti.

Dunque, condividere la connessione con il vicino non è mai una buona idea. Le ragioni che ti abbiamo sopra esposto dovrebbero convincerti a non cedere a nessuno la tua password Wi-Fi.

Pensa anche a come la connessione di più dispositivi rallenti la navigazione, e questo è senza dubbio un problema soprattutto se l’abbonamento lo paghi tu o se con internet ci lavori.

Da non sottovalutare anche i risvolti legali a cui si può andare incontro. E se il nostro vicino si collega alla nostra rete per scaricare da internet contenuti illegali o fraudolenti? In questi casi, se la legge interviene, a pagarne le conseguenze è il titolare dell’indirizzo IP. Insomma, pensaci bene prima di condividere la rete Wi-Fi con il vicino.