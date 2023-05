Il governo in Pakistan prenderà azioni legali contro i sostenitori del partito politico Pakistan Tehreek-e-Insaf o PTI che sono stati coinvolti nel danneggiamento di edifici e installazioni militari la scorsa settimana, in base alle leggi sull’esercito e sui segreti ufficiali chiamato Army Act.

La scorsa settimana, i sostenitori del PTI hanno organizzato proteste in tutto il paese in seguito all’arresto del capo del partito e ex primo ministro Imran Khan. In queste proteste sono stati riportati danni alle proprietà pubbliche e private, tra cui la residenza di un alto comandante militare a Lahore e il cancello del quartier generale.

Dure punizioni per i cittadini arrestati durante le proteste in Pakistan

Il governo in Pakistan ha preso la decisione per punire duramente coloro che hanno violato la legge e danneggiato proprietà pubbliche e private, inclusi i beni militari. Questa mossa potrebbe anche essere un tentativo da parte delle autorità pakistane di mostrare la sua determinazione nel mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale.

Il governo ha richiamato l’esercito a Islamabad, la capitale, e nelle province di Punjab e Khyber Pakhtunkhwa in seguito alle violente proteste. Questo è un tentativo del governo di ripristinare l’ordine pubblico e di prevenire ulteriori violenze.

Inoltre, migliaia di persone, inclusi i massimi leader del PTI, sono state arrestate a causa delle proteste violente. Il governo ha affermato di intraprendere azioni severe contro coloro che sono coinvolti nelle rivolte, in conformità con la legge.

Queste azioni del governo mostrano la sua determinazione nel ripristinare repentinamente la sicurezza nel paese. Tuttavia, è importante notare che le proteste e le rivolte sono sintomo di una crescente polarizzazione politica e sociale nel paese, e il governo potrebbe dover affrontare questi problemi in modo più ampio per prevenire futuri episodi di violenza e instabilità.

La scelta di processare le persone coinvolte nei danneggiamenti ai sensi dell’Army Act è stata annunciata martedì dopo una riunione del Comitato per la sicurezza nazionale del Pakistan, presieduto dal primo ministro Sharif.

L’Army Act è una legge del Pakistan che disciplina il comportamento dei membri dell’esercito del paese. La decisione di processare i responsabili dei danni ai sensi di questa legge indica la gravità dell’azione e l’intenzione del governo di mostrare fermezza e impedire che nuove proteste prendano piede in Pakistan.

La decisione del Comitato per la sicurezza nazionale del Pakistan di processare i responsabili dei danni ai sensi dell’Army Act potrebbe anche essere vista come una mossa per rassicurare la popolazione del Pakistan, mostrando che il governo sta prendendo sul serio la questione della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Cosa è e cosa composta il Pakistan Army Act

Il Pakistan Army Act è una legge che disciplina il comportamento dei membri dell’esercito pakistano, ed è entrato in vigore nel 1952. Inizialmente, la legge era destinata a perseguire il personale militare, ma in alcune circostanze può essere applicata anche ai civili.

L’atto fu emendato nel 1966 sotto il governo del capo militare Ayub Khan, per consentire il processo dei civili accusati di incitamento all’ammutinamento all’interno della base attraverso materiale scritto e verbale.

L’obiettivo dell’atto è quello di mantenere la disciplina all’interno dell’esercito e di garantire la sicurezza nazionale. Questa legge può essere utilizzata per perseguire coloro che violano la legge e la sicurezza nazionale del paese, anche se non sono membri dell’esercito.

L’utilizzo di questa legge per processare i civili potrebbe sollevare preoccupazioni in merito alla giustizia e alla protezione dei diritti umani.

È importante sottolineare che l’impiego dell’Army Act per processare i civili è limitato alle circostanze specifiche previste dalla legge stessa. In base alla legge, i civili possono essere processati in un tribunale militare solo in determinate circostanze, come ad esempio per condivisione di segreti ufficiali di stato con il nemico o per attacchi intenzionali a installazioni militari.

Il suo uso nei tribunali militari per processare i civili è stato criticato da organizzazioni per i diritti umani, che lo considerano come una violazione della giustizia e dei diritti umani fondamentali.

Questo perché i tribunali militari non offrono le stesse garanzie processuali e di imparzialità dei tribunali civili, e i civili processati in un tribunale militare possono non avere accesso a difensori adeguati o a un processo equo.

In ogni caso, l’impiego dell’Army Act per processare i civili rimane una questione controversa in Pakistan, e la sua applicazione dovrebbe essere attentamente monitorata per garantire il rispetto dei diritti primari e di egual giustizia per tutti i cittadini del paese.

Un’altra critica è che i tribunali militari non forniscono lo stesso livello di protezione per gli imputati dei tribunali civili. Gli imputati potrebbero non avere accesso alla stessa rappresentanza legale e il sistema di giustizia militare potrebbe non offrire le stesse garanzie di un processo rispetto ai tribunali civili.

Esistono inoltre preoccupazioni riguardo al potenziale abuso di potere da parte del sistema di giustizia militare, in particolare nei casi in cui i civili sono accusati di crimini legati alla sicurezza nazionale o al terrorismo. In tali casi, i tribunali militari potrebbero essere più inclini a emettere sentenze severe e gli imputati potrebbero essere a maggior rischio di maltrattamenti o abusi.

Complessivamente l’uso di tribunali militari per processare i civili è una questione controversa in Pakistan e ci sono richieste di riforme per garantire che il sistema di giustizia offra un trattamento equo e imparziale a tutti i cittadini.

Ci sono alcune differenze tra le sentenze emesse dai tribunali militari e quelle dei tribunali civili in Pakistan.

In primo luogo, i tribunali militari sono autorizzati ad emettere sentenze più severe rispetto ai tribunali civili in alcuni casi, come ad esempio per reati legati alla sicurezza nazionale o al terrorismo. Inoltre, i tribunali militari spesso operano in modo più rapido rispetto ai tribunali civili, con un minor numero di appelli e ricorsi possibili. Ciò significa che le sentenze dei tribunali militari possono essere emesse più rapidamente rispetto a quelle dei tribunali civili.

Tuttavia, come ho già menzionato, i tribunali militari sono spesso criticati per la mancanza di trasparenza, indipendenza e responsabilità, e per il fatto che i civili processati in questi tribunali potrebbero non avere accesso alle stesse garanzie e protezioni legali offerte dai tribunali civili.