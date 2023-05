Non l’aveva capito nessuno, ma è proprio così che si diffondono i germi: attenzione

La diffusione di germi e batteri è una cosa che preoccupa e interessa tutti noi, specie da dopo l’avvento della pandemia da Covid-19. Ma qual è il modo in cui tutti rischiamo di entrare in contatto con tali microrganismi? Ecco, dunque, come si diffondono i germi.

La salute è il bene più prezioso che abbiamo, ed è necessario prendersene cura giorno dopo giorno per riuscire a condurre una vita nella maniera più sana e tranquilla possibile. Ciò, oltre a sottoporsi ai dovuti controlli ogni volta che ci accorgiamo che qualcosa non va, vuol dire anche avere delle piccole/grandi accortezze nella vita di tutti i giorni.

Spesso, ad esempio, si tendono a sottovalutare le conseguenze derivanti dalla presenza dei germi nell’ambiente in cui viviamo. Da quando abbiamo vissuto sulla nostra pelle tutto ciò che ha comportato la pandemia da Coronavirus, però, il nostro atteggiamento nei riguardi di questi piccoli microrganismi è oltremodo cambiato. Essi, infatti, sono invisibili a occhio nudo, proprio come i virus, e per questo anche più pericolosi.

Senza la possibilità di vederli e, dunque, evitarli, venire a contatto con germi e batteri è molto più semplice di quanto possiamo immaginare. La contaminazione, inoltre, può avvenire addirittura anche all’interno dell’ambiente domestico. In che modo? Scopriamolo insieme.

Ecco come si diffondono i germi

La diffusione di germi è un problema con il quale tutti noi abbiamo a che fare ogni giorno. Per questo motivo, ove possibile, è necessario cercare di ridurre il rischio di contatto con essi ai minimi termini. Durante le nostre giornate incontriamo tantissime persone e frequentiamo diversi luoghi, dall’ufficio, al bar, al supermercato. Ma quasi nessuno mette in conto che il rischio di contrarre dei batteri possiamo correrlo anche nel posto in cui paradossalmente ci sentiamo più al sicuro: la nostra dimora.

La fonte primaria di qualsiasi vita presente sul nostro pianeta è l’acqua. Ed è proprio per questo che essa rappresenta l’elemento in cui la presenza di batteri – come il “Clostridium perfringes” o l'”Escherichia coli”, ad esempio – può essere più elevata. Come tutti saprete, sono anni oramai che ci si interroga sull’igienicità dell’acqua che sgorga dal rubinetto che, spesso, usiamo per bere; cucinare e per molte delle azioni inerenti alla cura della persona.

Applicare un filtro che riesca a eliminare la maggior parte dei batteri presenti nell’acqua è una soluzione che da tempo in tanti hanno deciso di adottare. Tuttavia, esistono anche altre piccole accortezze che si possono avere, in modo da evitare di incorrere in fastidiose problematiche inerenti, appunto, al contagio batterico.

Come prevenire il contagio

Dopo aver appreso che l’acqua può contenere germi e batteri pericolosi per la nostra salute è necessario, dunque, prendere dei provvedimenti affinché il contagio non avvenga. Intervenire di frequente sulla pulizia del lavandino, ad esempio, può essere un buon modo per igienizzare il più possibile l’ambiente circostante al rubinetto. Anche cambiare spesso la spugna con la quale si lavano i piatti rientra tra le buone abitudini, in quanto in essa potrebbero annidarsi i germi eventualmente presenti all’interno dell’acqua.

Neanche l’acqua cosiddetta “pura” è esente dalla proliferazione dei germi. Per far sì che ciò non accada bisogna accertarsi di chiudere sempre la bottiglia o il contenitore nel quale è riposta.