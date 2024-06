Perché così tante coppie tra tennisti e tenniste? L’atleta russa svela il motivo

Tennisti e tenniste formano spesso coppie nella vita: l’ultimo caso è quello di Jannik Sinner, fidanzato con la russa Anna Kalinskaya. La connazionale Anastasia Potapova, appena eliminata dal Roland Garros, ha svelato il perché di questa tendenza.

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale del Roland Garros dopo aver battuto uno dei beniamini del pubblico di casa, Corentin Moutet. Una partita tutt’altro che semplice per il 22enne di San Candido, che ha perso malamente il primo set (2-6) e si è trovato costretto a rincorrere. Fortunatamente dopo le incertezze iniziali l’altoatesino ha ripreso a giocare come suo solito, lasciando poco o nulla al suo avversario e volando così ai quarti.

L’obiettivo di Sinner è quello di conquistare il suo miglior risultato al Roland Garros (anche nel 2020 era arrivato ai quarti) e magari riuscire a scalzare Djokovic dalla posizione di numero 1 al mondo nella classifica ATP: se l’italiano arrivasse in finale con il serbo il sorpasso si concretizzerebbe anche in caso di vittoria di Nole.

Tante coppie nel mondo del tennis: svelato il motivo

Oltre che per le sue continue prodezze sul campo, Sinner ha spesso i fari puntati addosso anche per la sua vita privata. Dopo aver terminato una relazione di quattro anni con l’influencer Maria Braccini, Jannik si sta ora frequentando con la tennista russa Anna Kalinskaya. L’atleta moscovita è stata eliminata sia in singolare che in doppio ma ha scelto di rimanere comunque a Parigi per fare il tifo per il suo nuovo compagno.

La coppia composta da Sinner e Kalinskaya è l’ennesima che si forma nel mondo del tennis. Pensiamo ad esempio a Flavia Pennetta e Fabio Fognini, sposati da otto anni e genitori di tre figli, ma anche a Elena Svitolina e Gael Monfils, anche loro convolati a nozze (lo scorso ottobre è nata la loro prima figlia), assieme a tantissime altre.

Ma perché i tennisti e le tenniste tendono a fidanzarsi tra loro? Anastasia Potapova, 23enne tennista russa attualmente al numero 41 del ranking WTA, spiega che in realtà questi atleti non hanno molta scelta.

I tennisti e le tenniste non hanno tempo libero: “Non rimane altra scelta”

Anche la Potapova ha sposato un collega, Alexander Shevchenko, a dicembre 2023, pertanto sa bene i motivi che portano verso questa scelta. La tennista, eliminata al quarto turno del Roland Garros dalla vincitrice dello scorso anno Iga Swiatek (6-0 6-0), ha detto chiaramente che non ci sono altri posti dove poter incontrare un ragazzo.

Gli atleti e le atlete del mondo del tennis, infatti, non hanno tempo libero: i tornei e gli allenamenti impediscono di andare in giro a fare conoscenze. “Non rimane altra scelta“, ha chiarito la Potapova.