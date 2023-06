Iga Swiatek ha vinto il Roland Garros, battendo per 2 set a 1 Karolina Muchova 2-1. La polacca si conferma ancora una volta la regina della terra rossa.

Trionfo di Iga Swiatek a Parigi. La tennista polacca supera in due ore e 46 minuti Karolina Muchova, per 2-1, battendo quella che era stata la sorpresa del torneo in una finale dominata, ma non senza emozioni. Iga torna ad essere la regina della terra rossa del singolo femminile, e vince il suo quarto Open in Francia.

Iga Swiatek vince il Roland Garros: battuta Muchova 3-0

Trionfo per Iga Swiatek. La tennista, come ampiamente pronosticato, si aggiudica il singolo femminile del Roland Garros, battendo in finale nella giornata di oggi la ceca Karolina Muchova per 2 set a 1. Un match durato 2 ore e 46 minuti vinto nettamente dalla numero uno al mondo, che però non ha comunque lasciato da parte le emozioni.

Il punteggio finale è stato di 6-2, 5-7, 6-4 per la Swiatek, che inizia la partita con grande concentrazione. Quella che ci si attende da una delle tenniste più forti del circuito, contro la promessa invece. Giunta in finale con grandi exploit ma senza il favore del pronostico, Muchova nel primo set si arrende alle traiettorie profonde dell’avversaria, dal dritto al rovescio, non fa molta differenza. Dopo 10 minuti l’incontro è già sul 3-0. Una reazione però da parte della ceca arriva, nel quinto game, quando perde l’occasione di controbreakare. Dal 4-1 dunque si arriva al 6-2 finale in appena dieci minuti.

Nel secondo set invece è la classe 1996 a portarsi sul 15-30, senza riuscire però a breakare. Muchova perde energie anche mentali, e subisce immediatamente il break alla prima in servizio, passando ancora per un 3-0 che sa tanto di sconfitta anche psicologica. Una vera montagna da scalare il secondo set per la ceca, che incredibilmente risale la china trovando sul 3-2 la palla break che le vale il 3-3. La finale è riaperta, il pubblico apprezza, e Swiatek inizia a innervosirsi. Come detto non mancano le emozioni. Un clamoroso doppio errore della numero uno al mondo porta la Muchova a servire per il set, ma la pressione schiaccia anche Muchova, che restituisce subito il break. La confusione di Swiatek sale e al terzo set Point si riporta sul 5-7 mettendo di nuovo tutto in gioco.

Il terzo set è un turbinio di emozioni, con la Swiatek ancora in piena confusione che concede immediatamente il break, mentre la ceca si porta subito sul 2-0. Ancora un doppio fallo della numero 1, su palla break, lascia presagire scenari inquietanti.

Ma la polacca reagisce di fisico e di testa, controbreakando e portandosi sul 2-2. Due break di fila portano il set in assoluta parità, sull’1-1 e sul 4-4. La Muchova ha anche la palla break per andare a servire per il titolo, ma Swiatek nello scambio mantiene grande lucidità. Sul 5-4 per la polacca Muchova non riesce a servire per rimanere in partita, e sotto 15-40 cade al primo match point, forse per la grande emozione e tensione, commettendo un clamoroso doppio fallo che regala la finale alla Swiatek.

Domani la finale maschile: sarà Djokovic contro Ruud

Dopo il trionfo della regina polacca, domani sale l’attesa per la finale maschile. Sarà Djokovic contro Ruud, dopo che Novak ha superato uno stremato Alcaraz (3-6, 7-5, 1-2) in semifinale, mentre Casper si appresta a giocare la sua seconda finale a Parigi consecutiva.

Sarà la settima finale in terra francese per il serbo, che ha già vinto due volte il Roland Garros nel 2016 e nel 2021. Sul Court Philippe Chatrier domani potrebbe arrivare la sua 23esima vittoria, che lo collocherebbe alla prima posizione tra i tennisti per trionfi nel Grande Slam sopra Nadal fermo a quota 22. E’ la 34esima finale in un Grande Slam per Novak, record insieme a Chris Evert.

Appuntamento dunque a domani, con la finale del singolo maschile, con il via al match in programma alle 14:30.