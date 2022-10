Perché Antonino Spinalbese e Belen si sono lasciati? I motivi della rottura

Antonino Spinalbese ha rivelato il motivo per cui ha interrotto la storia con Belen Rodriguez. Ecco le sue parole.

Lo scorso 19 settembre ha avuto inizio la settima edizione del Grande Fratello Vip e il primo uomo ad aver messo piede nella casa, che è stato accolto da Cristina Quaranta è stato Antonino Spinalbese.

Il ragazzo, è diventato famoso a seguito della relazione durata due anni avuta con la showgirl e conduttrice Belen Rodriguez da cui ha avuto una figlia Luna Marì poco prima di interrompere la loro relazione.

Antonino Spinalbese: ecco perché è finita con Belen

Sin da subito Antonino è stato apprezzato per via del suo aspetto fisico e la prima a fargli i complimenti è stata proprio l’ex ragazza di Non è la Rai che avendolo visto ha esclamato un “Che Bono”.

Successivamente ad aver messo gli occhi su Antonino è stata Elenoire Ferruzzi che durante la diretta della prima puntata lo ha designato come il suo bimbo chiedendogli di dormire assieme.

Col passare del tempo però, la donna ha avuto attenzioni per altri inquilini come Luca Salatino e Daniele Dal Moro accusando entrambi di non aver avuto coraggio di ammettere che si sono invaghiti di lei.

Questo però non ha influito sul suo pensiero e durante una confessione notturna la Ferruzzi ha ammesso alle sue compagne di stanze che leccherebbe volentieri alcune parti intime del vippone senza risparmiare neanche il lato B.

Durante queste settimane, Alfonso Signorini ha cercato di capire se tra Antonino e Ginevra Lamborghini, ex concorrente del reality squalificata per via di aver inneggiato al bullismo riguardo al caso Marco Bellavia, possa esserci qualcosa in futuro.

Nelle ultime puntate si è parlato anche dell’avvicinamento di Spinalbese con Sofia Giaele De Donà, anche se quest’ultima è sposata ma in una relazione aperta e la cosa ha infastidito molto la Lamborghini.

Durante questo mese e mezzo, Antonino non ha mai parlato della sua relazione con Belen, citando la donna, senza fare mai direttamente il suo nome, solo per parlare di sua figlia Luna Marì.

La confessione del vippone

Belen e Spinalbese si sono conosciuti al compleanno di Patrizia Griffini concorrente della quinta edizione del Grande Fratello e grande amica della showgirl argentina con cui spesso la si vede in compagnia.

Proprio in occasione del suo compleanno, Antonino e Belen si sono conosciuti e si sono subito piaciuti a tal punto da intraprendere una relazione che è durata due anni, dal 2020 al 2022.

Dopo tre mesi dalla nascita della loro figlia, Luna Marì, però i due si sono lasciati e Belen è tornata tra le braccia dell’unico uomo che l’ha portata all’altare, il suo ex marito Stefano De Martino.

Charlie Gnocchi, durante una chiacchierata con Spinalbese gli ha chiesto per quale motivo lui e Belen si sono lasciati e senza dare specifiche spiegazioni l’uomo ha rivelato qual è stata la causa della loro rottura.

“Non eravamo in linea, litigavamo spesso e io me ne andavo sempre.Quando andavo via, con una bambina in casa, stavo malissimo. Quindi cercavo sempre di ritornare. Poi tornavo, succedeva qualche altra cosa.”

Continuando Antonino ha confessato che la sua paura più grande era la paura di non riuscire ad essere un buon padre stando lontano dalla madre di sua figlia e soprattutto di non vedere quest’ultima in ogni momento della sua vita.

Il vippone però non ha nulla contro la sua ex fidanzata e al contrario ha ammesso che difenderà sempre la madre di sua figlia e di aver instaurato con lei un rapporto civile per il bene della bambina.

In una precedente confessione, Antonino ha rivelato che è stata proprio la showgirl a fare un primo passo per una riappacificazione e che lo sbaglio che ha fatto saltare la loro storia è stata da parte sua.