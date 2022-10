Occhio allo scaldabagno, quanto ci costa in bolletta? I consumi

Bollette energia elettrica ed elettrodomestici: c’è un elettrodomestico che consuma davvero tantissimo. Ecco quanto ci costa in bolletta.

Con il continuo rincaro dei prezzi delle bollette luce e gas, molti italiani sono tentati a staccare la spina degli elettrodomestici. Tuttavia, siamo troppo abituati ad utilizzare e ad accendere tantissimi elettrodomestici nell’arco della giornata: dal frigorifero alla lavatrice, dalla lavastoviglie all’asciugatrice, dal forno allo scaldabagno.

Per il momento le temperature sono ancora molto gradevoli e non c’è ancora necessità di accendere lo scaldabagno, ma con l’arrivo della stagione invernale sicuramente si avrà necessità di accendere questo elettrodomestico. Quanto consuma lo scaldabagno? Quanto ci costerà in bolletta luce e gas? Scopriamolo in questa guida.

Caro bollette luce e gas ed elettrodomestici

Gli elettrodomestici consumano energia elettrica e ciò impatta sulle bollette energetiche. Con il rincaro dei prezzi della materia energetica le famiglie e le imprese italiane si sono trovate ad avere difficoltà a pagare le bollette.

Molti nuclei familiari italiani non riescono ad arrivare alla fine del mese e molte imprese hanno optato per abbassare la saracinesca. L’uscente Governo di Draghi ha approntato pochissimi aiuti economici: un bonus da 200 euro per chi ha un reddito inferiore ai trentacinquemila euro ed un bonus una tantum pari a 100 cinquanta euro, che dovrebbe essere accreditato a novembre.

Inoltre, il nuovo Governo del Presidente dei Consigli Giorgia Meloni dovrebbe approvare il Decreto Aiuti Quater che potrebbe prorogare l’indennità anche al mese di dicembre. Tra i dossier da affrontare il Governo Meloni deve affrontare l’emergenza energetica. In attesa che l’Esecutivo proponga un piano ed agevolazioni ad hoc, gli italiani devono seguire qualche buona regola per risparmiare sulle bollette energia elettrica e gas.

Elettrodomestici e bollette energetiche: i buoni consigli dell’ENEA

Le famiglie italiane non intendono rinunciare all’utilizzo degli elettrodomestici, per questo l’ENEA ha approntato un vademecum per i nuclei familiari, che intendono risparmiare sui consumi energetici.

Il frigorifero non può essere spento, ma è possibile risparmiare sbrinandolo frequentemente e rimuovendo ogni granello di polvere che si deposita dietro all’elettrodomestico.

È bene evitare che gli elettrodomestici rimangano in stand-by: il buon consiglio è quello di spegnerli. Si pensi, ad esempio, ai computer ed ai televisori. Per ridurre le dispersioni di calore è bene schermare le finestre. Per quanto concerne il sistema di riscaldamento, è bene lasciare i termosifoni sempre accesi al minimo ed evitare di lasciarli accesi al massimo e di spegnerli. Anche per quanto concerne le luci, è bene spegnerle nelle stanze non utilizzate. La lavatrice può essere accesa a pieno carico ed azionando il programma ECO.

Caro bollette: occhio allo scaldabagno

Uno degli elettrodomestici più utilizzati è lo scaldabagno, che permette alle famiglie di assicurarsi l’acqua calda. L’energia elettrica scorre in una resistenza generando calore: ciò consente di immagazzina acqua e di mantenerla ad una temperatura elevata. Per una famiglia costituita da 4 o cinque persone il consumo energetico di uno scaldabagno si aggira sui 1.400-1.600 kWh l’anno.