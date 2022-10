Metti un sacchetto di sale nell’armadio: è la soluzione a un fastidioso problema

Basta un sacchetto di sale nell’armadio bello colmo per risolvere un problema: ecco di che cosa stiamo parlando.

Il sale dalle mille virtù, non è solo un classico e ottimo insaporitore per i piatti ma anche un rimedio naturale da usare per il benessere e per la casa. I suoi benefici e le sue proprietà si susseguono nel tempo, trovando spazio già in epoche lontanissime e arrivando sino ad oggi come prodotto di uso comune. Le nonne ci consigliano di mettere un bel sacchetto colmo di sale dentro l’armadio: lo avete mai fatto? Non ne farete più a meno.

Origini del sale

Omero chiamava il sale sostanza divina, mentre per i Romani si trattava dell’oro bianco. Il suo ruolo è sempre stato da protagonista secolo dopo secolo, non solo per la conservazione dei cibi e nell’alimentazione ma anche per gli scambi e la conoscenza di nuove culture.

In pochi sanno che il sale è legato al commercio, alla navigazione, al potere e ai soldi oltre che alla superstizione per tantissime religioni di un tempo antico. Il suo uso inizia nel Neolitico per poi arrivare ad oggi come prodotto di uso comune a basso prezzo.

10.000 anni fa gli abitanti del Neolitico facevano uso del sale per conservare i cibi che cacciavano oppure coltivavano. Si è trattato di un primissimo uso di questo prodotto e sono stati proprio loro a scoprirne le prime proprietà di conservazione nel tempo.

Arrivando poi all’epoca Romana si inizia un discorso fatto di potere, conquista e denaro. Il sale diventa un prodotto di uso comune e il prezzo era talmente alto che i produttori potevano iniziare la sua esportazione per arricchirsi e guadagnare terreno sin oltre l’Oceano. Dalla tassa per passare nelle vie salarie sino alla tassa per la sua importazione – attiva sino al 1975 – questo oro bianco ha saputo essere un protagonista della storia tanto da scatenare guerre. Nel 1930, per esempio, e nota la Marcia del Sale guidata da Ghandi.

Non solo per uso alimentare, perché Egizi e Maya lo conoscevano come prodotto per la mummificazione o per la medicina.

Il sale è arrivato sino ad oggi ed è ancora un grande protagonista, dalla tavola al benessere sino ai rimedi naturali per la casa come quello che stiamo per svelarvi.

Sacchetto di sale nell’armadio: a cosa serve?

Nel momento in cui si parla di pulizie domestiche, i consigli della nonna sono importantissimi. Il sale, come abbiamo visto, è un vero e proprio alleato e i trucchi casalinghi non vanno mai messi da parte.

Le nonne parlano spesso di mettere dei sacchetti colmi di sale nell’armadio ed è un trucchetto antico, ma anche molto efficace. Questo rimedio aiuta a contrastare l’odore di umido e chiuso che potrebbe essere comune negli ambienti chiusi che non prendono aria. Se non c’è ventilazione, allora il sale grosso è capace di assorbire l’umidità e fare in modo che i vestiti non abbiano un cattivo odore.

Per un tocco in più, sarebbe ottimale versare sul sale anche qualche goccia di olio essenziale alla menta o alla lavanda.