Pera, ma con la buccia: strabiliante quel che accade al tuo corpo se la mangi

Mangiate sempre la pera con la buccia? Ecco perché dovreste sempre farlo, questo accade al tuo corpo: provala subito.

La pera è un frutto succoso e zuccherino, ottimo come spezzafame o per essere il vero protagonista di dolci e dessert al cucchiaio. La prassi è di prendere la pera, togliere la buccia e poi gustarla o farla mangiare ai bambini per merenda. Forse non sapete che mangiare la pera con la buccia è un toccasana per tutto il corpo: vuoi correre ai ripari subito? Gli esperti ci dicono che cosa succede e perché è ricca di benefici.

Perché le pere fanno bene?

Le pere sono quel frutto ottimo che accompagna sempre il cesto in cucina, insieme alle mele di tutti i colori. Ovviamente ci sono diverse tipologie da gustare e rappresentano un frutto comune, presente al banco frutta del supermercato o nei mercati cittadini.

Sono consigliate per la salute di tutti gli esseri umani, essendo una fonte di fibre ricca sia di categoria solubile e sia di categoria insolubile. Le fibre sono infatti indispensabili per il buon funzionamento del metabolismo e per il controllo della glicemia.

I nutrizionisti consigliano questo frutto a tutti i soggetti che desiderano perdere peso, perché grazie alle fibre hanno il potere di saziare già dal primo morso. Contrariamente a quanto si pensa, la pera è povera di calorie ed è perfetta come spezza fame a metà mattina o nel primo pomeriggio.

I suoi componenti la rendono ottimale anche per chi ha problemi di intestino, usata come lassativo naturale e per contrastare i problemi di coliche e spasmi.

Benefici della pera: vitamine e Sali Minerali

Non solo fibre, infatti la pera è una fonte ricca di Sali minerali e vitamine. In soli 100 grammi di frutta possiamo trovare:

Potassio che è indicato per il sistema cardiovascolare, per i muscoli e il cervello

che è indicato per il sistema cardiovascolare, per i muscoli e il cervello Vitamina C che è un potente antiossidante naturale e mantiene in salute anche denti e gengive

Vitamina K che è indicata per l’apparato cardiocircolatorio.

Non mancano le vitamine del gruppo B, con magnesio e calcio oltre ad una buona quantità di benefici per tutto il corpo.

Pera con la buccia: che cosa succede al corpo?

Come accennato, si tende sempre ad eliminare la buccia dei frutti e degli ortaggi scartandola completamente. A parte il fatto che possono servire per la preparazione di ottime ricette, la pera andrebbe sempre e solo mangiata con la buccia.

Secondo alcuni studi sulle pere, quando si sbuccia il frutto si elimina anche il 25% della Vitamina C contenuta al suo interno oltre che i composti fenolici. Questo vuol dire perdere completamente un ottimo antiossidante, che contrasta l’invecchiamento cellulare e della pelle. Non solo, altri studi recenti hanno evidenziato che la buccia abbia un ottimo contenuto di acido ursolico che ha ottimi benefici antinfiammatori per tutto il corpo.

E poi ci sono le fibre, perché nella buccia ce ne sono tante e se la eliminiamo andiamo a toglierne una grande quantità.