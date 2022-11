“Per sempre nel mio cuore”, triste annuncio a UeD: se n’è andato all’improvviso

By

UeD, arriva l’annuncio inaspettato che spezza il cuore della redazione e del pubblico: se ne è andato all’improvviso lasciando tutti nello sconforto più totale. Addio proprio a lui.

Il lutto arriva nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi. Lui è scomparso improvvisamente. Il doloroso annuncio fa rimanere tutti senza parole.

Lutto a UeD

Non è un periodo particolarmente fortunato, questo, per il salotto dei sentimenti di Maria De Filippi. Da qualche tempo, nella trasmissione mariana stanno accadendo lutti e tragedie una dietro l’altra tanto da far iniziare a preoccupare i telespettatori.

Qualcuno ha iniziato a parlare addirittura di una “maledizione”: come è possibile che solo nell’ultimo anno diverse persone abbiano perso la vita dopo aver avuto a che fare con lo show mariano?

Il pubblico da anni è fedele alla regina della televisione italiana, Maria De Filippi, che ha condiviso con il suo amatissimo seguito non soltanto gioie e successi ma anche dolori. Dopo la morte dell’ex tronista Manuel che ancora tutt’oggi sembra impossibile da accettare e che ha lasciato tutti sconvolti, arriva un altro lutto inaspettato proprio dal salotto dei sentimenti di Canale 5.

L’annuncio devastante spezza il cuore dei fan ma anche soprattutto quello della redazione: lui ha lasciato tutti all’improvviso, se n’è andato per sempre. Ecco chi è venuto a mancare.

Lui è morto: dolore nel programma mariano

Un altro lutto colpisce la famiglia di Uomini e Donne. Lui è venuto a mancare, è morto un altro membro fondamentale dello staff del famoso programma mariano. Stiamo parlando del cameraman Luigi.

A dare il triste annuncio è il fedele braccio destro di Maria De Filippi che abbiamo più volte abbiamo visto intervenire anche nella trasmissione di Canale 5, Ida Provenzano. La donna, sul suo profilo Instagram, ha dato la dolorosa notizia scrivendo un lungo post per comunicare la dipartita non soltanto del collega ma anche caro amico:

“…Per sempre nel mio cuore…”

Così ha detto Ida che non riesce a sopportare tanto dolore.

Luigi lavorava da tanti anni nella grande famiglia di Uomini e Donne ma ha preso parte anche ad altri programmi targati Fascino, la società di produzione di cui è proprietaria Maria De Filippi. Ha collaborato per esempio anche con le riprese di Temptation Island e di Amici.

La sua morte arriva inaspettatamente. Non sappiamo che cosa avesse il cameraman Luigi ma dal messaggio che ha rilasciato sui social Ida Provenzano, sembra che l’uomo soffrisse di qualche malattia.

La sua dipartita è stato un colpo al cuore per tutta la famiglia televisiva di Maria De Filippi. Sotto il post di Ida Provenzano, hanno commentato con delle emoji tristi, Gianni Sperti che ben conosceva Luigi e anche Pamela Camassa, la compagna di Filippo Bisciglia.

Non sappiamo se Maria De Filippi, proprio come è successo con Piero, altro grande collaboratore della famiglia di Uomini e Donne scomparso di recente e a cui la padrona di casa ha voluto dedicare un omaggio in una puntata di Uomini e Donne, farà la stessa cosa con Luigi.

I fan del programma si augurano di sì. Maria De Filippi è una donna dal cuore generoso e non dimentica mai le persone con le quali collabora e che sono per lei parte integrante della sua famiglia televisiva.