Brasile-Svizzera, probabili formazioni

Scontro diretto nel Gruppo G con il Brasile che ha vinto e convinto nella prima sfida contro la Serbia ed oggi cerca l’aritmetica qualificazione contro la Svizzera che, all’esordio, ha superato di misura il Camerun.

Il match sarà trasmesso alle 17 italiane con le due squadre che scenderanno in campo già sapendo il risultato della sfida tra Camerun e Serbia.

Selecao senza gli infortunati Neymar e Danilo, pronti Rodrygo e Dani Alves.



Dopo aver vinto e convinto contro la Serbia la nazionale brasiliana torna in campo con l’obiettivo di archiviare il discorso qualificazione con una giornata di anticipo.

Nel match d’esordio Tite ha perso Neymar e Danilo per infortunio, i due torneranno soltanto agli ottavi di finale saltando le ultime due partite del girone, al loro posto giocheranno Rodrygo e Dani Alves.

La Svizzera arriva al big match contro il Brasile con la sicurezza di aver vinto la sfida con il Camerun, la squadra di Yakin potrà giocarsi dunque la partita senza troppe pressioni e con l’obiettivo di disputare una grande partita contro una delle nazionali favorite per la vittoria finale.

Il match completerà la seconda giornata del Gruppo G che si aprirà con il match delle 11 tra Camerun e Serbia.



Brasile con il 4-2-3-1, Richarlison titolare in attacco

Tite ripropone il suo Brasile con gli stessi undici che hanno superato la Serbia all’esordio fatta eccezione per gli infortunati Danilo e Neymar che saranno sostituiti da Rodrygo e Dani Alves.



Contro la Serbia la nazionale brasiliana ha dimostrato di avere tanta qualità e la personalità giusta per arrivare fino in fondo in questo mondiale, oggi l’occasione per archiviare il discorso qualificazione.

Tra i pali ci sarà Alisson, difesa a quattro composta da Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro.

Il regista sarà ovviamente Casemiro con Paquetà ad aggiungere qualità alla manovra.

Rapinha, Rodrygo e Vinicius giocheranno dietro all’unica punta Richarlison.

Svizzera con Embolo unica punta

Yakin dovrebbe confermare gli stessi undici che hanno superato il Camerun, davanti ci sarà ovviamente Breel Embolo, finora unico marcatore della squadra svizzera.

Tra i pali Sommer, difesa a quattro composta da Widmer, Akanji, Elvedi e Rodriguez; Xhaka e Freuler registi, Shaqiri, Sow e Vargas dietro all’unica punta Embolo.

Il match sarà trasmesso alle 17 italiane e sarà trasmesso in chiaro sui Canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.