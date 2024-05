Per questa ricetta gustosissima ti bastano solo due ingredienti: facile e veloce

Per preparare una ricetta molto gustosa e allo stesso tempo economica possono bastare due semplici ingredienti: in questo articolo ti sveliamo quali sono e come fare per cucinare un piatto davvero molto saporito.

Negli ultimi anni abbiamo visto come i tanti programmi di cucina in TV abbiano spinto sempre più persone a cimentarsi ai fornelli, magari provando a realizzare ricette particolari e gustose. Per stupire gli ospiti si punta infatti su qualche piatto speciale, che possa davvero entusiasmare i commensali e far loro vivere un’esperienza indimenticabile. Sono davvero molte le pietanze che riescono a regalare un trionfo di sapori a chi le prova: non tutti sanno che alcune di queste sono realizzabili con pochissimi ingredienti.

Pensiamo ad esempio alla schiacciata di patate, una delle ricette più famose in cucina. Questo piatto piace perché è caratterizzato da un sapore squisito ed è oltretutto particolarmente croccante. Deliziosa e genuina, la schiacciata di patate si prepara davvero molto rapidamente: gli ingredienti necessari per realizzare questo piatto così sfizioso sono soltanto due, ovvero le patate e il formaggio grattugiato.

La schiacciata di patate ti lascerà senza parole

Chiaramente ognuno può scegliere di arricchirla con le erbe aromatiche preferite: c’è chi opta per il rosmarino, chi invece sceglie il timo e via dicendo. Il risultato è sempre molto soddisfacente. Ma andiamo ora a vedere cosa serve e come si prepara la schiacciata di patate.

Come accennato gli ingredienti necessari sono due patate di dimensioni medie e il formaggio grattugiato (quanto basta). Bisogna poi avere a disposizione l’olio extravergine di oliva, il sale, il pepe e il rosmarino. La prima cosa da fare è provvedere a sbucciare le patate e tagliarle a fette molto sottili.

Le fettine di patate verranno poi messe in un’ampia ciotola, aggiungendo il formaggio grattugiato, un po’ di sale, pepe e rosmarino e concludendo con un filo d’olio. Tutte le fette di patate devono insaporirsi per bene, pertanto bisogna mescolare bene il tutto. Utilizziamo la carta da forno per foderare una teglia rotonda e andiamo a posizionare uno strato di fette di patate sul fondo.

Bastano 20-25 minuti in forno per renderla croccante

Sopra le patate mettiamo un altro strato di grattugiato, ripetendo il tutto con un secondo strato di patate e aggiungendo di nuovo un filo d’olio. Possiamo infornare a 180 gradi in modalità ventilata.

Dopo circa 20-25 minuti la pietanza sarà pronta e soprattutto bella croccante. Prima di servirla a tavola, opportunamente tagliata a fette, è meglio lasciarla intiepidire: non è il caso di farla mangiare ai propri ospiti troppo bollente.