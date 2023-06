Il giorno x per la ratifica del Mes alla Camera è scoccato. Dopo i due via libera arrivati in commissione Esteri per la proposta di legge per l’approvazione del cosiddetto fondo salva Stati, e senza l’aiuto della maggioranza che sostiene il governo, nell’aula di Montecitorio è iniziata la discussione generale della relatrice di una delle due proposte, Naike Gruppioni di Azione e Italia viva, quindi del terzo polo. E dai banchi della maggioranza, ancora, è intervenuto solo Andrea Di Giuseppe di Fratelli d’Italia che ha richiesto una sospensiva di quattro mesi, il tutto mentre i deputati della Lega hanno deciso di disertare ancora la Camera.

“I gruppi di maggioranza hanno presentato la sospensiva per non procedere all’esame del ddl (di ratifica del Mes ndr) per un periodo di quattro mesi“, ha detto di Di Giuseppe alla Camera chiarendo anche il motivo, ovvero attendere le nuove regole del Patto di Stabilità, del completamento dell’unione bancaria e dei meccanismi di salvaguardia finanziaria, questioni, ha precisato, “fondamentali per il futuro della crescita di tutti i Paesi membri dell’Unione europea e non scindibili dal Mes, si ritiene opportuno procedere a maggiori approfondimenti“.

Due via libera senza la presenza della maggioranza in commissione Esteri, e poi la richiesta di sospensiva, che in realtà ci si aspettava da giorni, soprattutto dopo le parole della presidentessa del Consiglio, Giorgia Meloni. E quindi, per la ratifica del Mes, il governo ha deciso di seguire la linea della prudenza, ma non troppo: non un rinvio sine die della discussione generale della proposta di legge di Naike Gruppioni di Azione e Italia viva, quindi del terzo polo, la prima ad aver preso la parola alla Camera, e di Piero De Luca del Partito democratico, ma quattro mesi di tempo in cui si dovrà capire, ha detto l’unico deputato della coalizione di centrodestra che è intervenuto nell’emiciclo di Montecitorio Andrea Di Giuseppe, in che direzione andrà l’Unione europea.

Senza la Lega, che ha continuato a disertare i lavori, l’esponente di Fratelli d’Italia ha chiesto che “alla luce delle modifiche apportate al trattato istitutivo del Mes, a seguito dei recenti cambiamenti del contesto internazionale in cui il Mes verrebbe chiamato a operare e considerato che si è ancora in fase di attesa di quelle che potranno essere le nuove regole del Patto di Stabilità europeo, del completamento dell’Unione bancaria e dei meccanismi di salvaguardia finanziaria, questioni fondamentali per il futuro della crescita di tutti i Paesi membri dell’Unione Europea e non scindibili dal Mes, si ritiene opportuno procedere a maggiori approfondimenti del funzionamento del Mes, vista la delicatezza degli argomenti trattati“, e quindi, in base all’articolo 40, comma 1, del regolamento della Camera, la discussione generale si sospende per quattro mesi.