“Per il vicino che…”, stava salendo le scale per tornare a casa ma legge questo

Mentre stava salendo le scale, questo condomino legge un cartello che inizia con “Per il vicino che…”. Vediamo come continua.

Vivere in una casa oppure in un appartamento condominiale? Molte persone spesso hanno difficoltà a decidere.

Sfortunatamente, molti non riconoscono i vantaggi associati alla vita in condominio e spesso sostengono che la possibilità di vivere in una casa in proprio spesso appartiene esclusivamente ai ricchi. Tuttavia, non è così.

Pertanto, è lecito concludere che vivere in un condominio è più economico e sicuro di acquistare una casa residenziale.

Acquistare una casa significa pagare il terreno e i servizi. Ciò spinge coloro che desiderano un’opzione più economica e senza problemi a investire in un appartamento condominiale. Ma quali vantaggi porta? E quali svantaggi?

Uno di questi sono le spese di manutenzione basse. In numerosi casi, i residenti devono semplicemente pagare un determinato importo in base ai millesimi posseduti.

Edifici diversi potrebbero avere regole diverse in materia, ma i costi generali che i residenti devono pagare sono inferiori a quelli che si spendono per una casa residenziale.

Ancora più significativo, l’importo pagato spesso comprende il servizio di pulizia, la manutenzione della proprietà e i servizi di manutenzione straordinaria.

Ma c’è sempre il rovescio della medaglia, il quale è rappresentato dalla convivenza con i propri vicini, che non è sempre facile.

I pro del vivere in un condominio

La vita di condominio, come dicevamo, non è tutta rosa e fiori. C’è sempre un proprietario che ha sempre qualcosa da dire, oppure quello che, nonostante gli avvisi vengano affissi davanti al portone d’ingresso, continua ad ignorarli.

È proprio di uno di questi avvisi che parleremo, ma prima vogliamo menzionare quali sono i vantaggi di vivere in un condominio.

La sicurezza è uno di questi. La maggior parte dei condomini ha recinzioni e cancelli con accesso limitato.

Solo i residenti possono, quindi, accedere. Inoltre, in alcuni ci sono dei sistemi di videosorveglianza davvero efficaci.

I condomini più moderni a volte dispongono di servizi come una palestra e una piscina. Anche i servizi di sorveglianza e sicurezza 24 ore su 24 fanno parte di queste strutture.

Detto in questi termini, la vita di un condominio equivale a un’oasi di pace e tranquillità. Ma non è sempre così.

Infatti, i lettori che ci abitano sanno bene quanto possa essere complessa la convivenza, soprattutto quando qualcuno non rispetta il regolamento condominiale.

Ecco a cosa servono gli avvisi all’ingresso del condominio: ricordare a qualcuno che certe cose non vanno fatte.

A volte, però, gli avvisi assumono forma ironica, ma sempre celata da quel velo di rimprovero nei confronti di qualcuno.

“Per il vicino che…”

In un condomino spagnolo è apparso un cartello alquanto strano, che non ha nulla a che fare con lavori di manutenzione o disservizi.

In un post su Twitter, c’è questa foto di un cartello che recita quanto segue: “Per il vicino che grida al gol del Madrid come se vivesse da solo nel condominio. Va tutto bene? Non ti ho sentito ieri sera”.

Dietro un velo d’ironia molto sottile, con cui l’autore dell’avviso sottintende che il Real Madrid sia andato incontro a una sconfitta, c’è un preciso monito a non urlare come un forsennato, poiché nel condominio vivono altre persone, che magari vanno a letto molto presto.