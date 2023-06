Per Di Maio primo incarico ufficiale da inviato Ue nel Golfo Persico

Primo incarico ufficiale da inviato Ue nel Golfo del Persico per Luigi di Maio. Nella giornata di ieri si sono svolti i primi incontri ufficiali.

Prima missione da inviato Ue nel Golfo del Persico per Luigi di Maio. Nella giornata di ieri avrebbe svolto i suoi primi incontri ufficiali, diplomatici e non, nella nuova veste di inviato speciale dell’Unione europea per i rapporti coi Paesi del Golfo. O almeno questi sono stati gli incontri di cui il mondo è stato portato a conoscenza.

La nomina come inviato speciale Ue

La nomina ufficiale per Luigi di Maio era giunta lo scorso 15 maggio da parte del Consiglio Ue, dietro proposta dell’Alto Rappresentante per la politica estera, Josep Borrell.

Così aveva commentato l’ex grillino il conferimento dell’incarico: “Sono onorato di essere stato incaricato dall’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell e dagli Stati membri dell’Ue come primo Rappresentante Speciale dell’Ue per la regione del Golfo. “.

Mentre Borrel aveva twittato: “Accolgo con favore la decisione del Consiglio di nominare Luigi Di Maio come primo rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo. Ora ha un mandato ambizioso da portare a termine: contribuire a portare il partenariato dell’Ue con i Paesi del Golfo a un nuovo livello strategico, con reciproco vantaggio“.

Di Maio aveva poi preso ufficialmente servizio il 1° giugno, senza non poche contestazioni da parte della maggioranza di centro-destra del governo.

“L’ex titolare della Farnesina fu indicato da Draghi e non è il candidato del governo italiano“, queste le parole del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani.

I primi incontri diplomatici

Secondo le fonti ufficiali ieri l’ex 5 stelle avrebbe svolto una serie di incontri, sia all’interno dell’Unione europea sia in prospettiva di una visione diplomatica estera a 360 gradi.

L’ex leader dei 5 stelle ha reso nota la notizia con un tweet: “Primo importante incontro con i Paesi membri nel Comitato di politica e sicurezza. Forte sostegno, ambizione e impegno ad approfondire le nostre relazioni con i partner del Golfo in uno spirito di squadra europeo missione”.

É seguita poi una seconda comunicazione per ufficializzare il suo incontro con l’ambasciatrice dell’Arabia Saudita, Haifa Al Jedea, presso l’Ue: “Condividiamo l’ambizione e il pragmatismo per far avanzare il partenariato dell’Ue con l’Arabia Saudita e la regione del Golfo, e cogliere le opportunità per la nostra sicurezza e prosperità condivisa”.

Di Maio ha concluso qualificando come “eccellente” l’esito dell’incontro avvenuto con l’ambasciatrice.