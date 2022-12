Pentole in acciaio, come eliminare gli aloni: torneranno nuove

Spesso e volentieri nelle pentole in acciaio si formano degli aloni fastidiosi. Con questo rimedio possiamo eliminarle e farle tornare nuove.

La padella in acciaio è stata man mano sostituita dalle padelle antiaderenti, anche se gli chef e chi ama cucinare sa bene che alcuni piatti possono essere preparati bene solo con l’aiuto di questo materiale. L’annoso problema che riguarda le pentole in acciaio è il fatto che si possono rovinare nel tempo, creando dei fastidiosi aloni che emergono dopo averle lavate a mano o in lavastoviglie. Moltissime persone pensano alla sostituzione con quelle nuove, eppure non sanno che ci vuole veramene pochissimo per farle tornare all’orgine.

Come si creano gli aloni sulle padelle in acciaio?

La padella classica che si trova in cucina dalla nonna o dai migliori chef è senza dubbio quella in acciaio. Forte e resistente, oggi sono state sostituite con altri modelli soprattutto le antiaderenti. Una scelta obbligata, proprio perché costano meno e alcuni cibi tendono ad “attaccarsi” sul fondo mentre si cucinano rischiando di rovinare il piatto e anche la padella.

Non è tutto, con l’andare del tempo lavaggio dopo lavaggio si creano degli aloni che non vanno via mentre si passa lo strofinaccio. Questo accade anche con il lavaggio in lavastoviglie, lasciando gli aloni che sembrano aver rovinato del tutto la pentola o la padella. Le cause possono essere tantissime, dall’usura all’uso di detersivi che non sono idonei per l’accaio. A questo si aggiungono dei cibi che corrodono la pentola all’interno o una asciugatura non attenta sulla parte esterna.

Se capita di vedere degli aloni fastidiosi sulle padelle in acciaio in casa, non ci sono problemi perché basta un solo metodo per eliminarli del tutto.

Eliminare gli aloni sulle padelle di acciaio con questo metodo

Come accennato, con l’andare del tempo e dopo ogni lavaggio la pentola in acciaio potrebbe presentare dei fastidiosi aloni e macchie. Non è necessario buttarla e sostituirla, proprio perché esistono dei metodi naturali in grado di eliminarli del tutto.

Gli ingredienti che servono per questo metodo antico sono:

Acqua calda

Aceto di vino bianco

Sale al limone

Bicarbonato di sodio

Il procedimento è facilissimo, infatti basterà preparare una soluzione all’interno di una pentola dove faremo riscaldare l’acqua. Buttiamoci una bella manciata di sale al limone, 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e un bicchiere colmo di aceto di vino bianco. Mescolare e versare in una bacinella o nel lavello dove abbiamo inserito il tappo.

Immergiamo la padella rovinata e lasciamo agire tutti gli ingredienti per almeno 15 minuti. Subito dopo risciacquiamo bene la padella e asciughiamo con uno strofinaccio pulito. Il risultato finale sarà una padella come nuova e più alcun alone.

È un metodo facile, economico e che va benissimo per ogni tipo di padella in acciaio dalla più grande alla più piccola. Si può inoltre ripetere ogni volta che sarà necessario.