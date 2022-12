Altro che candeggina, per smacchiare usa questo: funziona 10 volte di più

Fan della candeggina? Non serve per smacchiare, perché c’è un rimedio che funziona ancora meglio per smacchiare i capi.

Chi è fan della candeggina la usa sempre, soprattutto quando ci sono delle macchie sui tessuti che non vogliono andare via. È però anche vero che questo è un prodotto molto delicato che bisogna usare con cautela, tanto che potrebbe rischiare di rovinare del tutto i capi e rendere la macchia definitiva. Per questo motivo gli esperti consigliano una opzione completamente diversa, che in pochi prendono in considerazione: funziona 10 volte di più e non danneggia i capi macchiati riportandoli allo stato naturale (come nuovi).

Quale ingrediente usare al posto della candeggina?

La candeggina viene spesso e volentieri usata per i capi macchiati, al fine di eliminare questo problema. Un metodo che viene usato da sempre e passa di mano in mano, senza considerare che non sempre viene impiegato nella maniera corretta.

Se si sbagliano le dosi, il tessuto potrebbe rovinarsi definitivamente con la macchia che diventerà ancora più visibile. Non solo, questo è un prodotto dall’odore acre e fastidioso, molto pericoloso se lasciato alla portata di bambini o animali domestici.

In pochi lo sanno, ma per eliminare una macchia ci sono altri metodi che funzionano 10 volte di più e non hanno tutti gli effetti collaterali di cui sopra. I prodotti naturali fanno sicuramente la differenza, strizzando l’occhio all’ambiente e anche al portafoglio.

Il percarbonato di sodio è senza dubbio la soluzione ideale che sostituisce la candeggina, dando un risultato ottimo e restituendo un capo come nuovo.

Per usarlo basterà far bollire un litro d’acqua e poi aggiungere il prodotto in quantità al pari dei panni da smacchiare. Questa miscela di acqua e percarbonato viene poi versata in una bacinella dove il capo verrà lasciato in ammollo per 15 minuti come minimo. Subito dopo il capo potrà essere messo in lavatrice per il suo solito lavaggio completo.

È sicuramente il metodo più veloce non solo per smacchiare i capi, ma anche per far tornare i tessuti come nuovi e profumati. Questo è un prodotto economico che rispetta l’ambiente, facilissimo da usare.

Percarbonato di sodio: quali sono le proprietà e le caratteristiche

Il percarbonato di sodio, come anticipato, viene spesso dimenticato eppure è un sostituto ottimo della candeggina. Viene usato per sbiancare, igienizzare e soprattutto per la rimozione delle macchie senza rovinare trame e tessuti. Totalmente ecologico, al contrario della candeggina che inquina seppur usata in piccole dosi.

Le sue proprietà sono tantissime, tra cui quella principale che è la sbiancante riportando i capi al loro aspetto naturale. Sui tessuti colorati è molto delicato e igienizza a fondo, senza scolorirli o rovinarli. Tutto questo accade già a soli 30°C sia a mano e sia in lavatrice, a seconda del tessuto o della macchia da trattare.

Il prodotto in questione non teme le acque dure, ammorbidendo naturalmente il bucato.