INPS: doppio bonus in arrivo sulla pensione, ma solo per queste categorie

È in arrivo un doppio bonus sulla pensione come da accordi con l’INPS, ma è solamente per queste categorie di pensionati.

Le pensioni 2023 sono sotto l’occhio attento di tutti i soggetti interessati che stanno seguendo le decisioni del Governo. In effetti, la Manovra sulle pensioni sta prendendo man mano forma e ci sono anche delle buone notizie per quanto riguarda coloro che prendono una pensione minima. In un Paese dove le nascite sono sempre meno e gli anziani in maggioranza, viene bene da pensare che il tema centrale siano proprio le pensioni e quali possano essere gli aumenti a partire dal prossimo anno. Si parla di un doppio bonus, non per tutti ma per una determinata categoria di pensionati: chi sono i fortunati e come si percepisce?

Pensioni da gennaio 2023: novità e cambiamenti

In Italia i pensionati sono sempre di più ma cresce anche l’età della vita dei soggetti, che oggi arrivano sino a 90 anni e più. Rispetto ad un tempo è tutto cambiato, per questo il Governo e le istituzioni devono far fronte a questa variazione tenendo conto dei vari dati a diposizione.

Per il 2023 tutto è sul tavolo e la Riforma Pensioni si sta man mano costruendo grazie all’Esecutivo di Giorgia Meloni. Si teme un ritorno della Legge Fornero, ma gli strumenti messi a disposizione dovrebbero scongiurare questo avvenimento. Ci sono anche dei ritorni e delle riconferme, come Opzione Donna e Ape Sociale per tutto il 2023 mentre per gli uomini si sta pensando di inserire una Opzione similare e studiata a dovere.

Non è tutto, ci sono delle modifiche su Quota 41 e Quota 103 che verranno presentate a breve soprattutto per i soggetti che desiderano lasciare prima il lavoro a seconda dei contributi che sono stati versati. Insomma, una serie di novità molto interessanti che ogni giorno si integrano e si modificano sino a quando non si avrà la conferma definitiva di quanto accadrà da gennaio 2023.

Pensioni 2023, a chi va il doppio bonus?

Le pensioni aumenteranno per il 2023 come previsto dalla legge italiana vigente, con un calcolo che prevede la percentuale del 7,3% dato da tutti i dati che sono stati raccolti in merito al 2022 e l’inflazione subita.

Poi ci sono delle novità che riguardano proprio le pensioni minime e un doppio bonus in arrivo. Facciamo chiarezza? I media nazionali evidenziano che la pensione minima avrà una rivalutazione del 120% che tradotto significa 45 Euro per ogni pensionato.

Poi sulle minime verrà anche applicato un bonus che porterebbe all’aumento sino a 1.000 euro al mese. Questo è previsto per i soggetti che decideranno di continuare a lavorare, senza avvalersi alla pensione anticipata seppur di diritto.

La decontribuzione è del 10% con un aumento di un altro 10% in busta paga: è quindi un doppio bonus per incentivare i lavoratori a continuare la professione, prima di lasciarla definitivamente per andare in pensione.