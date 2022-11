Pensioni, una mensilità in più in arrivo: a chi spetta l’importante aumento

Una mensilità in più è in arrivo per questi soggetti pensionati. Un’ottima notizia per un fine anno particolare e pesante.



A causa della situazione complessa che stiamo vivendo, sempre più italiani hanno bisogno di sostegni economici concreti. Proprio per questo motivo, il nostro Paese ha previsto degli aumenti in materia di pensioni che faranno gola a moltissimi cittadini.

Se volete conoscere tutti i dettagli di quest’imperdibile novità, vi invitiamo a continuare a leggere il nostro articolo per scoprire per quali soggetti è prevista una mensilità in più sul conto.

Nuovi aiuti per i pensionati

Il 2022 è sicuramente stato definito l’anno contemporaneo della crisi. Non soltanto in Italia, ma in tutta Europa dilaga una crisi spropositata dovuta all’aumento dei prezzi.

L’inflazione, infatti, ha fatto in modo che risulti sempre più complicato arrivare alla fine del mese. Ormai, fare la spesa al supermercato è molto difficile. Sono aumentati i prezzi dei generi alimentari, come di quelli per la cura della casa e della persona.

E per non parlare anche del notevole aumento dei costi dei servizi, degli affitti, del carburante per i mezzi di trasporto! Gli italiani stanno riscontrando sempre più difficoltà con i conti in tasca ed è per questo che hanno bisogno di sostegni sempre più concreti.

Per fortuna, uno, a quanto pare, arriverà presto sul conto in banca o alla posta degli italiani, in particolare dei pensionati. La novità era già prevista dal Governo Draghi, ma arriverà soltanto nel 2023 con il Governo Meloni, per ragioni logistiche.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire tutto su quest’agevolazione prevista dallo Stato, che affiancherà gli italiani durante tutto l’arco del 2023.

Aumento pensioni: a chi spettano?

Non tutti lo sanno, ma presto le pensioni aumenteranno facendo in modo che i cittadini italiani ne ricevano una in più in un anno. L’aumento è previsto per tutti. Si tratta di una novità assoluta, annunciata da CGIL, che sta facendo gola a moltissimi cittadini.

In particolare, si attende una vera e propria rivalutazione del cedolino, dovuta all’aumento esorbitante dell’inflazione.

Con l’aumento della pensione, i cittadini italiani aumenteranno anche il loro potere d’acquisto. In questi mesi, infatti, si è registrata un’inflazione senza precedenti, che ha portato molti cittadini a non poter più neppure fare la spesa.

In questo modo, invece, molti italiani verranno tutelati, nonostante il costo della vita sia ormai alle stelle.

Ora molti si chiedono quale sia il meccanismo che permetterà il ricalcolo delle pensioni. Il ricalcolo era già stato ammesso dal Governo Draghi, al quale si sindacati avevano chiesto una rivalutazione addirittura del 100%.

Questo obiettivo raggiunto porta le pensioni ad aumentare anche di 4 volte il suo calibro, per quanto riguarda le pensioni minime, e poi di seguito anche 5 o più volte.

Ad esempio, chi percepisce attualmente 525 euro nette di pensione potrebbe arrivare a riceverne anche 722. Si tratta di cifre davvero esorbitanti che lasciano ben sperare moltissimi italiani.

E voi cosa ne pensate di questi aumenti inaspettati? Fateci sapere se anche voi rientrate tra quei cittadini che potranno beneficiarne.